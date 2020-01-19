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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8078807980808081>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:03

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:
  mephala написав:тревожные кабанчики?


ЄТА ПЯТЬ!!!
новий укр.мем 2020 року!

Зображення

В кассу ломится, а в потной лапке комфорт зажал))) Бапки уже 20 минут как пришли. Надо торопиться - кинуть могут.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:24

брал талончик (на счету пару гривен)
пополнял через приложуху 2раза по 15К
снимал через пару минут в кассе 30К
а смысл ещё в этих картах какой? (процента нет, кэшбек 0.4%)
смысл шото там держать? это просто экономически не целесообразно.
и шо зря каждый месяц по 12 раз телефон приходилось пополнял на 1 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:54

Редактирование шаблона.

Какой идиот убрал из "Редактирование шаблона платежа" возможность редактировать хоть какое-нибудь поле, кроме "Название"???!!!

Какой идиот не вставил в "Создание платежа по IBAN другого банка" по шаблону возможность редактировать хоть какое-нибудь поле, кроме "Сумма в UAH"???!!! Ну в назначении платежа же надо менять пару букв время от времени!!! Неужели это в голову не приходит???!!!

Ведь раньше-то это было! Только портить и могут, что было хорошо сделано!

Возвращайте назад как было!
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 20:05

Согласен по шаблонам. Плачу коммуналку и надо менять поле для указания текущего периода. Верните возможность перед оплатой редактировать поле шаблона
v_bashin
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:40

Re: Альфа-Банк

Альфа платит рукожопым за такой софт и его обновление или сама придумывает возможности ухудшения? Смс которые приходят в произвольном порядке или не приходят вообще, шаблоны iban-ые без возможности редактировать хоть что-то, отсутствие шаблонов через приложение и прочие плюшки. Не пробовали этим програмерам уши в двери зажать? Или это ваш план развития?
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 01:13

  jokk написав:Альфа платит рукожопым за такой софт и его обновление или сама придумывает возможности ухудшения? Смс которые приходят в произвольном порядке или не приходят вообще, шаблоны iban-ые без возможности редактировать хоть что-то, отсутствие шаблонов через приложение и прочие плюшки. Не пробовали этим програмерам уши в двери зажать? Или это ваш план развития?


неужели Вы думаете что это случайности?

З.Ы.
"Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 01:16

Мне больше всего нравится ввод даты рождения при входе в ИБ.
Дата рождения человека нифига не секретная, как минимум в соцсетях, как максимум по всяким базам данных ФОПов пробиваемая. Геморроя только добавили.
vitaly_od
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:18

  vitaly_od написав:Мне больше всего нравится ввод даты рождения при входе в ИБ.
Дата рождения человека нифига не секретная, как минимум в соцсетях, как максимум по всяким базам данных ФОПов пробиваемая. Геморроя только добавили.

И вас смущает только это?
А использование вместо логина тилипона, номера договора, карты и логина вместо логина который придумываешь сам, то есть всего что только можно - это ок?

Ещё один яркий пример некомпетентности безопасности Аллы. В копилку к непонятныму и бессмысленному спаму после каждого входа в маб или мобайл.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:42

curiousobro
У меня как был логин буквенный - такой и остался. А номер телефона в том же примате вас не смущает?
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 20 січ, 2020 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:49

  Vorlon написав:curiousobro
У меня какой было логин буквенный - такой и остался. А номер телефона в том же примате вас не смущает?

Зайти в любой аккаунт теперь можно не только по логину, но и по телефону или номеру любой карты
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