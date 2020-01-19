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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8078807980808081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:23

  Vorlon написав:curiousobro
У меня как был логин буквенный - такой и остался. А номер телефона в том же примате вас не смущает?

В привате никогда и не было все хорошо. А у Аллы - было.
Было, но прошло.
curiousobro
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 21.07.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 381 раз.
 
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  #<1 ... 8078807980808081
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