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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:23
Vorlon написав:curiousobro
У меня как был логин буквенный - такой и остался. А номер телефона в том же примате вас не смущает?
В привате никогда и не было все хорошо. А у Аллы - было.
Было, но прошло.
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curiousobro
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