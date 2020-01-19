В привате никогда и не было все хорошо. А у Аллы - было.
Было, но прошло.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:23
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:46
Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии?
У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:52
la9, добрый день. В мобильном приложении есть онлайн валютообмен. Комиссии при обмене нет. Снятие будет по тарифам счета. Обмен возможен:
- с карты на карту,
- с карты на текущий счет,
- с текущего счета на карту.
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:57
Ну так с некарточных снятие то будет с комисс -1%
Ну или загоняйте на сбер, вылеживайте 14дн..
или таки закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху. Ток ФастКарты после отех некарточных могут с горем пополам открывать, ну мож сердобольная ОфПред поможет
... делайте хоть что-нибудь!
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