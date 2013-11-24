Додано: Пон 20 січ, 2020 13:22

Вітаю, шановна Альфо!



Нагадайте, будь ласка, як саме за тепло можна заплатити, щоб платіж зарахували до отих 12 для уникнення абонплати?



Чи не наважилися ще лічильник клієнтам показати десь у МАБі?



Дякую!