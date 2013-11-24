la9 написав:Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии?У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?
la9, добрый день. В мобильном приложении есть онлайн валютообмен. Комиссии при обмене нет. Снятие будет по тарифам счета. Обмен возможен: - с карты на карту, - с карты на текущий счет, - с текущего счета на карту.
la9 написав:Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии? У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?
Ну так с некарточных снятие то будет с комисс -1% Ну или загоняйте на сбер, вылеживайте 14дн.. или таки закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху. Ток ФастКарты после отех некарточных могут с горем пополам открывать, ну мож сердобольная ОфПред поможет
la9 написав:Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии? У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?
Ну так с некарточных снятие то будет с комисс -1% Ну или загоняйте на сбер, вылеживайте 14дн.. или таки закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху. Ток ФастКарты после отех некарточных могут с горем пополам открывать, ну мож сердобольная ОфПред поможет
Это вы имеете ввиду открыть виртуальную через апликуху? А в каком пакете они открываются? Снятие по ним бесплатное?
la9 написав:Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии? У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?
Ну так с некарточных снятие то будет с комисс -1% Ну или загоняйте на сбер, вылеживайте 14дн.. или таки закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху. Ток ФастКарты после отех некарточных могут с горем пополам открывать, ну мож сердобольная ОфПред поможет
Это вы имеете ввиду открыть виртуальную через апликуху? А в каком пакете они открываются? Снятие по ним бесплатное?
Нагадайте, будь ласка, як саме за тепло можна заплатити, щоб платіж зарахували до отих 12 для уникнення абонплати?
Чи не наважилися ще лічильник клієнтам показати десь у МАБі?
Дякую!
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