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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8078807980808081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:23

  Vorlon написав:curiousobro
У меня как был логин буквенный - такой и остался. А номер телефона в том же примате вас не смущает?

В привате никогда и не было все хорошо. А у Аллы - было.
Было, но прошло.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:46

Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии?
У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:52

  la9 написав:Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии?У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?

la9, добрый день. В мобильном приложении есть онлайн валютообмен. Комиссии при обмене нет. Снятие будет по тарифам счета. Обмен возможен:
- с карты на карту,
- с карты на текущий счет,
- с текущего счета на карту.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:57

  la9 написав:Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии?
У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?

Ну так с некарточных снятие то будет с комисс -1%
Ну или загоняйте на сбер, вылеживайте 14дн..
или таки закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху. Ток ФастКарты после отех некарточных могут с горем пополам открывать, ну мож сердобольная ОфПред поможет :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:49

  clientage написав:
  la9 написав:Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии?
У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?

Ну так с некарточных снятие то будет с комисс -1%
Ну или загоняйте на сбер, вылеживайте 14дн..
или таки закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху. Ток ФастКарты после отех некарточных могут с горем пополам открывать, ну мож сердобольная ОфПред поможет :wink:

Это вы имеете ввиду открыть виртуальную через апликуху? А в каком пакете они открываются? Снятие по ним бесплатное?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:55

  la9 написав:
  clientage написав:
  la9 написав:Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии?
У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?

Ну так с некарточных снятие то будет с комисс -1%
Ну или загоняйте на сбер, вылеживайте 14дн..
или таки закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху. Ток ФастКарты после отех некарточных могут с горем пополам открывать, ну мож сердобольная ОфПред поможет :wink:

Это вы имеете ввиду открыть виртуальную через апликуху? А в каком пакете они открываются? Снятие по ним бесплатное?

Карта не относится к Пакетам. Тарифы - https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:19

  Alfa_Bank написав:Карта не относится к Пакетам. Тарифы - https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf.


ФастКарты в рублях планируются?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:22

Re: Альфа-Банк

Вітаю, шановна Альфо!

Нагадайте, будь ласка, як саме за тепло можна заплатити, щоб платіж зарахували до отих 12 для уникнення абонплати?

Чи не наважилися ще лічильник клієнтам показати десь у МАБі?

Дякую!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:33

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:Карта не относится к Пакетам. Тарифы - https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf.


ФастКарты в рублях планируются?

Kevin, добрый день. Пока нет.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:37

  kreuz написав:Вітаю, шановна Альфо!

Нагадайте, будь ласка, як саме за тепло можна заплатити, щоб платіж зарахували до отих 12 для уникнення абонплати?

Чи не наважилися ще лічильник клієнтам показати десь у МАБі?

Дякую!


kreuz, доброго дня. В МАБ враховуються операції, що здійснені в меню: Мобільний зв'язок, Комунальні послуги, Інтернет+ТВ, Інші послуги. Лічильника поки не плануємо.
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