Alfa_Bank
если карта еще не получена,
плата за смс снимается?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06
Alfa_Bank
если карта еще не получена,
плата за смс снимается?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:07
Да. Это обслуживание картсчета, которое начинается прям с подписи под док-ми в отд-и
... делайте хоть что-нибудь!
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