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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8079808080818082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06

Alfa_Bank
если карта еще не получена,
плата за смс снимается?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:07

  J написав:Alfa_Bank
если карта еще не получена,
плата за смс снимается?

Да. Это обслуживание картсчета, которое начинается прям с подписи под док-ми в отд-и :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 8079808080818082
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