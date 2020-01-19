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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8079808080818082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06

Alfa_Bank
если карта еще не получена,
плата за смс снимается?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:07

  J написав:Alfa_Bank
если карта еще не получена,
плата за смс снимается?

Да. Это обслуживание картсчета, которое начинается прям с подписи под док-ми в отд-и :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:39

Re: Альфа-Банк

Ребята, подскажите. Сделал шаблон с новым IBAN номером счета. Сохранил. Как его отредактировать??? Как изменить назначение платежа???
Спасибо.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:51

  BVA1 написав:Ребята, подскажите. Сделал шаблон с новым IBAN номером счета. Сохранил. Как его отредактировать??? Как изменить назначение платежа???
Спасибо.

В процессе выполнения шаблона -- никак :evil:
Альфа забила (или таки забыла?) пердоставить такую возможность :(
Кроме этого хотелось бы видеть название шаблона при его обработке/подтверждении, а не безликое "Створення платежу за IBAN іншого банку"

ПС. Редактируйте и сохраняйте шаблон ДО выполнения платежа. Альфе нравится, када клиент в 2 раза дольше ковыряется в МАБе :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 20 січ, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:53

Re: Альфа-Банк

BVA1 написав:Как его отредактировать??? Как изменить назначение платежа???

Натискаете "далее", а потім "вернуться".
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:55

clientage
Пипец!!! Я переделал около 30 шаблонов. Старые удалил, чтоб не мешались. А новые "дерьмом" оказались. АЛЬФА!!! Вы там чего объелись??? Работать будут ваши хваленые программисты??? :evil: :evil: :evil:
Лестницу к небесам,
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BVA1
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:55

  stryzhko написав:
BVA1 написав:Как его отредактировать??? Как изменить назначение платежа???

Натискаете "далее", а потім "вернуться".

Ну правильно -- хай Адка раззорится на СМС-паролях :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:58

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Ну правильно -- хай Адка раззорится на СМС-паролях :)

Може так швидше IT відділу зарплати оптимізують, щоб пімпочку для редагування додали:)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:59

  stryzhko написав:
BVA1 написав:Как его отредактировать??? Как изменить назначение платежа???

Натискаете "далее", а потім "вернуться".

Да. Так работает, через ж..пу. Думаю, Альфа на SMS ках разорится, а нам в 2 раза дольше ковыряться в МАБе.
ДБ!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 16:12

  BVA1 написав:
  stryzhko написав:
BVA1 написав:Как его отредактировать??? Как изменить назначение платежа???

Натискаете "далее", а потім "вернуться".

Да. Так работает, через ж..пу. Думаю, Альфа на SMS ках разорится, а нам в 2 раза дольше ковыряться в МАБе.
ДБ!!!

Сейчас вообще выкинул из МАБа. У всех так, или мне только так везет???
:evil: :evil: :evil:
Лестницу к небесам,
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BVA1
 
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