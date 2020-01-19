Alfa_Bank
если карта еще не получена,
плата за смс снимается?
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Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06
Alfa_Bank
если карта еще не получена,
плата за смс снимается?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:07
Да. Это обслуживание картсчета, которое начинается прям с подписи под док-ми в отд-и
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:39
Re: Альфа-Банк
Ребята, подскажите. Сделал шаблон с новым IBAN номером счета. Сохранил. Как его отредактировать??? Как изменить назначение платежа???
Спасибо.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:51
В процессе выполнения шаблона -- никак
Альфа забила (или таки забыла?) пердоставить такую возможность
Кроме этого хотелось бы видеть название шаблона при его обработке/подтверждении, а не безликое "Створення платежу за IBAN іншого банку"
ПС. Редактируйте и сохраняйте шаблон ДО выполнения платежа. Альфе нравится, када клиент в 2 раза дольше ковыряется в МАБе
Востаннє редагувалось clientage в Пон 20 січ, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:53
Re: Альфа-Банк
Натискаете "далее", а потім "вернуться".
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:55
clientage
Пипец!!! Я переделал около 30 шаблонов. Старые удалил, чтоб не мешались. А новые "дерьмом" оказались. АЛЬФА!!! Вы там чего объелись??? Работать будут ваши хваленые программисты???
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:55
Ну правильно -- хай Адка раззорится на СМС-паролях
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:58
Re: Альфа-Банк
Може так швидше IT відділу зарплати оптимізують, щоб пімпочку для редагування додали:)
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:59
Да. Так работает, через ж..пу. Думаю, Альфа на SMS ках разорится, а нам в 2 раза дольше ковыряться в МАБе.
ДБ!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Пон 20 січ, 2020 16:12
Сейчас вообще выкинул из МАБа. У всех так, или мне только так везет???
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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