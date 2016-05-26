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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8080808180828083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:57

Коллеги, а напомните, какие сейчас лимиты на сеп из ИБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:10

  la9 написав:Коллеги, а напомните, какие сейчас лимиты на сеп из ИБ?

150/250/500 платеж/день/месяц соответственно
наче :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:10

  la9 написав:Коллеги, а напомните, какие сейчас лимиты на сеп из ИБ?

150\250\500
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:14

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху

Предлагает только в евро. Получается, пока не закрою некарточный, фасткарту в долларах не даст открыть?
И как быстро после закрытия счета можно будет открыть карту?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:16

  curiousobro написав:
  la9 написав:Коллеги, а напомните, какие сейчас лимиты на сеп из ИБ?

150/250/500 платеж/день/месяц соответственно
наче :)

То есть, это наружу, как я понимаю.
А другому клиенту по номеру карты - такие же, и для этого - отдельный лимит, так?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:24

  la9 написав:
  clientage написав:закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху

Предлагает только в евро. Получается, пока не закрою некарточный, фасткарту в долларах не даст открыть?
И как быстро после закрытия счета можно будет открыть карту?

ИМХО, если на текущем не было движения 2..3дн то закроют мнгновенно. А вот скока будет длится актуализация всех баз у Алки я не знаю. Мона упасть ниц перед ОфПредом, пообещать ей на ней женится, купить замок в Монако и билет на Марс (ща актуально) и може тада за 1..2дн все и обтяпаете :lol:

Учтите, шо ФастКард это именной пластик, и шобы с него шото снять/оплатить нуна его таки получить в отд-и. Ну а положить на него мона в любом случае :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:27

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Ну а положить на него мона в любом случае

Шо значит - в любом случае? При открытии - доллар на счет положить нужно?:)
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:30

  la9 написав:
  clientage написав:Ну а положить на него мона в любом случае

Шо значит - в любом случае? При открытии - доллар на счет положить нужно?:)

Воо-во, положите, положите. А вот снять в кассе, обменять на грн, чото купить на эт доллар сможете ток после получения карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:47

  clientage написав:
  J написав:Alfa_Bank
если карта еще не получена,
плата за смс снимается?

Да. Это обслуживание картсчета, которое начинается прям с подписи под док-ми в отд-и :lol: :lol: :lol:

Вроде же до активации карты - ничего не снимается. :?: По крайней мере у меня так. А активировать можно и через пару лет. :wink:
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