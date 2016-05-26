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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:57
Коллеги, а напомните, какие сейчас лимиты на сеп из ИБ?
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la9
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:10
la9 написав:
Коллеги, а напомните, какие сейчас лимиты на сеп из ИБ?
150/250/500 платеж/день/месяц соответственно
наче
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curiousobro
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:10
la9 написав:
Коллеги, а напомните, какие сейчас лимиты на сеп из ИБ?
150\250\500
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:14
clientage написав:
закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху
Предлагает только в евро. Получается, пока не закрою некарточный, фасткарту в долларах не даст открыть?
И как быстро после закрытия счета можно будет открыть карту?
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la9
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:16
curiousobro написав: la9 написав:
Коллеги, а напомните, какие сейчас лимиты на сеп из ИБ?
150/250/500 платеж/день/месяц соответственно
наче
То есть, это наружу, как я понимаю.
А другому клиенту по номеру карты - такие же, и для этого - отдельный лимит, так?
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la9
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:24
la9 написав: clientage написав:
закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху
Предлагает только в евро. Получается, пока не закрою некарточный, фасткарту в долларах не даст открыть?
И как быстро после закрытия счета можно будет открыть карту?
ИМХО, если на текущем не было движения 2..3дн то закроют мнгновенно. А вот скока будет длится актуализация всех баз у Алки я не знаю. Мона упасть ниц перед ОфПредом, пообещать ей на ней женится, купить замок в Монако и билет на Марс (ща актуально) и може тада за 1..2дн все и обтяпаете
Учтите, шо ФастКард это именной пластик, и шобы с него шото снять/оплатить нуна его таки получить в отд-и. Ну а положить на него мона в любом случае
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:27
clientage написав:
Ну а положить на него мона в любом случае
Шо значит - в любом случае? При открытии - доллар на счет положить нужно?:)
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la9
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:30
la9 написав: clientage написав:
Ну а положить на него мона в любом случае
Шо значит - в любом случае? При открытии - доллар на счет положить нужно?:)
Воо-во, положите, положите. А вот снять в кассе, обменять на грн, чото купить на эт доллар сможете ток после получения карты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:47
Вроде же до активации карты - ничего не снимается.
По крайней мере у меня так. А активировать можно и через пару лет.
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gun
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