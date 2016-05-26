Додано: Пон 20 січ, 2020 19:24

la9 написав: clientage написав: закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху

Предлагает только в евро. Получается, пока не закрою некарточный, фасткарту в долларах не даст открыть?

И как быстро после закрытия счета можно будет открыть карту? Предлагает только в евро. Получается, пока не закрою некарточный, фасткарту в долларах не даст открыть?И как быстро после закрытия счета можно будет открыть карту?

ИМХО, если на текущем не было движения 2..3дн то закроют мнгновенно. А вот скока будет длится актуализация всех баз у Алки я не знаю. Мона упасть ниц перед ОфПредом, пообещать ей на ней женится, купить замок в Монако и билет на Марс (ща актуально) и може тада за 1..2дн все и обтяпаетеУчтите, шо ФастКард это именной пластик, и шобы с него шото снять/оплатить нуна его таки получить в отд-и. Ну а положить на него мона в любом случае