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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:27
Re: Альфа-Банк
Хто жалівся, що не підвязали картки до кабінета ЕКО? Нарешті роздуплилися і підвязали картки, перевипущені 3 місяці тому.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:55
оооо ее, у нас тоже ноябрьские карты подвязались. А вот 9 января еще ни Подяка ни мой ПерсМен лыка не вязали
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:15
Re: Альфа-Банк
Ух! А я ще на них сварився, що 3 тижні не підв'язували, ще й бредятину несли...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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