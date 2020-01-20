RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8081808280838084

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:27

Re: Альфа-Банк

Хто жалівся, що не підвязали картки до кабінета ЕКО? Нарешті роздуплилися і підвязали картки, перевипущені 3 місяці тому.
Кочевник
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 16.02.17
Подякував: 217 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:55

  Кочевник написав:Хто жалівся, що не підвязали картки до кабінета ЕКО? Нарешті роздуплилися і підвязали картки, перевипущені 3 місяці тому.

оооо ее, у нас тоже ноябрьские карты подвязались. А вот 9 января еще ни Подяка ни мой ПерсМен лыка не вязали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30128
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3485 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:15

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Нарешті роздуплилися і підвязали картки, перевипущені 3 місяці тому.

Ух! А я ще на них сварився, що 3 тижні не підв'язували, ще й бредятину несли...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8446
З нами з: 15.04.09
Подякував: 465 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 23:43

чи можна якось в мабі перевірити чи моя картка Максимум обслуговується по тарифу 2.0 чи по старому?відкривав 27.12. і чи є якісь обов'язкові умови, щоб не попасти на спонсорство?страхівку гарячка каже що відключили але щось вони в мене довіри не викликають
balance
 
Повідомлень: 124
З нами з: 24.12.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8081808280838084
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3737, 3738, 3739
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37381 4580282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 00:15
Slx
А-Банк 1 ... 1512, 1513, 1514
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15133 2092212
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 22:19
Goodman
Банк Альянс 1 ... 74, 75, 76
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
759 104314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 21:47
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.