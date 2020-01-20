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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:27
Re: Альфа-Банк
Хто жалівся, що не підвязали картки до кабінета ЕКО? Нарешті роздуплилися і підвязали картки, перевипущені 3 місяці тому.
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:55
оооо ее, у нас тоже ноябрьские карты подвязались. А вот 9 января еще ни Подяка ни мой ПерсМен лыка не вязали
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:15
Re: Альфа-Банк
Ух! А я ще на них сварився, що 3 тижні не підв'язували, ще й бредятину несли...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 20 січ, 2020 23:43
чи можна якось в мабі перевірити чи моя картка Максимум обслуговується по тарифу 2.0 чи по старому?відкривав 27.12. і чи є якісь обов'язкові умови, щоб не попасти на спонсорство?страхівку гарячка каже що відключили але щось вони в мене довіри не викликають
Додано: Вів 21 січ, 2020 03:42
таки спасибо, la9 за хороший, а главное вовремя заданный вопрос:
ну и Alfa_Bank, за отличный ответ:
я даже предположить не мог, шо оно так НЕ будет работать - "текущий - текущий" ...
а оно вон как оказывается бывает)
а то чисто зря бы гривневый счёт открыл
или всё таки как то можно с дол текущего - перевести на гривневый текущий (некарточный)?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Вів 21 січ, 2020 05:37
Re: Альфа-Банк
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