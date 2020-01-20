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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8081808280838084

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:27

Re: Альфа-Банк

Хто жалівся, що не підвязали картки до кабінета ЕКО? Нарешті роздуплилися і підвязали картки, перевипущені 3 місяці тому.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:55

  Кочевник написав:Хто жалівся, що не підвязали картки до кабінета ЕКО? Нарешті роздуплилися і підвязали картки, перевипущені 3 місяці тому.

оооо ее, у нас тоже ноябрьские карты подвязались. А вот 9 января еще ни Подяка ни мой ПерсМен лыка не вязали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:15

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Нарешті роздуплилися і підвязали картки, перевипущені 3 місяці тому.

Ух! А я ще на них сварився, що 3 тижні не підв'язували, ще й бредятину несли...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 23:43

чи можна якось в мабі перевірити чи моя картка Максимум обслуговується по тарифу 2.0 чи по старому?відкривав 27.12. і чи є якісь обов'язкові умови, щоб не попасти на спонсорство?страхівку гарячка каже що відключили але щось вони в мене довіри не викликають
balance
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 03:42

таки спасибо, la9 за хороший, а главное вовремя заданный вопрос:
  la9 написав:Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии?
У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?


ну и Alfa_Bank, за отличный ответ:
  Alfa_Bank написав:la9, добрый день. В мобильном приложении есть онлайн валютообмен. Комиссии при обмене нет. Снятие будет по тарифам счета. Обмен возможен:
- с карты на карту,
- с карты на текущий счет,
- с текущего счета на карту.


я даже предположить не мог, шо оно так НЕ будет работать - "текущий - текущий" ...
а оно вон как оказывается бывает)
а то чисто зря бы гривневый счёт открыл
или всё таки как то можно с дол текущего - перевести на гривневый текущий (некарточный)?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 05:37

Re: Альфа-Банк

  balance написав:чи можна якось в мабі перевірити чи моя картка Максимум обслуговується по тарифу 2.0 чи по старому?
Звоните в контакт-центр или пишите им в чат. По другому ни как.
Аналогично так же и страховки проверять.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 07:08

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:или всё таки как то можно с дол текущего - перевести на гривневый текущий (некарточный)?

Ну нужно просто зайти в апликуху и попробовать реализовать свои хотелки.
А мона вааще попробовать перевести напрямую с одного счета на другой, а вдруг получится... но по карткурсу, а не курсу обмена :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 8081808280838084
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