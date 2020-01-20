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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:27
Хто жалівся, що не підвязали картки до кабінета ЕКО? Нарешті роздуплилися і підвязали картки, перевипущені 3 місяці тому.
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Кочевник
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Додано: Пон 20 січ, 2020 20:55
Кочевник написав:
Хто жалівся, що не підвязали картки до кабінета ЕКО? Нарешті роздуплилися і підвязали картки, перевипущені 3 місяці тому.
оооо ее, у нас тоже ноябрьские карты подвязались. А вот 9 января еще ни Подяка ни мой ПерсМен лыка не вязали
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 20 січ, 2020 21:15
Кочевник написав:
Нарешті роздуплилися і підвязали картки, перевипущені 3 місяці тому.
Ух! А я ще на них сварився, що 3 тижні не підв'язували, ще й бредятину несли...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 20 січ, 2020 23:43
чи можна якось в мабі перевірити чи моя картка Максимум обслуговується по тарифу 2.0 чи по старому?відкривав 27.12. і чи є якісь обов'язкові умови, щоб не попасти на спонсорство?страхівку гарячка каже що відключили але щось вони в мене довіри не викликають
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balance
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Додано: Вів 21 січ, 2020 03:42
таки спасибо, la9
за хороший, а главное вовремя заданный вопрос:
la9 написав:
Коллеги, а как в банке в общем работает онлайн покупка и снятие доллара? Есть где комиссии?
У меня комфорт погорельца и некарточные в грн и баксе
. Это мне ещё нужно открыть карту в долларе? Какую?
ну и Alfa_Bank
, за отличный ответ:
Alfa_Bank написав:
la9, добрый день. В мобильном приложении есть онлайн валютообмен. Комиссии при обмене нет. Снятие будет по тарифам счета. Обмен возможен:
- с карты на карту,
- с карты на текущий счет,
- с текущего счета на карту.
я даже предположить не мог, шо оно так НЕ будет работать - "текущий - текущий
" ...
а оно вон как оказывается бывает)
а то чисто зря бы гривневый счёт открыл
или всё таки как то можно с дол текущего - перевести на гривневый текущий (некарточный)?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Вів 21 січ, 2020 05:37
balance написав:
чи можна якось в мабі перевірити чи моя картка Максимум обслуговується по тарифу 2.0 чи по старому?
Звоните в контакт-центр или пишите им в чат. По другому ни как.
Аналогично так же и страховки проверять.
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MASolomko
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Додано: Вів 21 січ, 2020 07:08
uaprofi написав:
или всё таки как то можно с дол текущего - перевести на гривневый текущий (некарточный)?
Ну нужно просто зайти в апликуху и попробовать реализовать свои хотелки.
А мона вааще попробовать перевести напрямую с одного счета на другой, а вдруг получится... но по карткурсу, а не курсу обмена
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 21 січ, 2020 09:08
ну цель же не поменять, а попидеть
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:08
До сих пор не могу проплатить. Пишет"В данный момент сервис недоступен". У всех так?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:18
BVA1 написав:
До сих пор не могу проплатить. Пишет"В данный момент сервис недоступен". У всех так?
BVA1, добрый день. Сервис работает. Попробуйте сменить браузер.
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Alfa_Bank
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