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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8082808380848085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:27

  Alfa_Bank написав:
  BVA1 написав:
  BVA1 написав:Сейчас вообще выкинул из МАБа. У всех так, или мне только так везет???
:evil: :evil: :evil:

До сих пор не могу проплатить. Пишет"В данный момент сервис недоступен". У всех так?

BVA1, добрый день. Сервис работает. Попробуйте сменить браузер.

Такая надпись появляется только когда тыцкаешь пимпочку ДАЛЕЕ. До этого все нормально.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:39

Re: Альфа-Банк

В "другом браузере" все точно так. ЧИНИТЕ, А НЕ ОТПИСЫВАЙТЕСЬ!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:40

Re: Альфа-Банк

Или вы заблокировали возможность оплаты до того момента, когда ваши программеры нарисуют пимпочку "РЕДАКТИРОВАТЬ"!!! Экономите на SMS?
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:59

  BVA1 написав:В "другом браузере" все точно так. ЧИНИТЕ, А НЕ ОТПИСЫВАЙТЕСЬ!!!

Разобрался. Такая надпись появляется если IBAN не верный. Ну, та так бы и писали, а то "проводятся профилактические работы. Попробуйте позже". Исправьте и не вводите людей в заблуждение. Думаю, у вас раборы станет меньше тогда.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:14

  BVA1 написав:
  BVA1 написав:В "другом браузере" все точно так. ЧИНИТЕ, А НЕ ОТПИСЫВАЙТЕСЬ!!!

Разобрался. Такая надпись появляется если IBAN не верный. Ну, та так бы и писали, а то "проводятся профилактические работы. Попробуйте позже". Исправьте и не вводите людей в заблуждение. Думаю, у вас раборы станет меньше тогда.

Если неверный IBAN, система так и пишет. Напишите, пожалуйста, дату и время операции с ошибкой.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:23

Alfa_Bank , підкажіть, а що, з поточного некарткового рахунку не можна буде провести онлайн-обмін валюти на інший поточний рахунок?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:24

  1finanсier написав:Alfa_Bank , підкажіть, а що, з поточного некарткового рахунку не можна буде провести онлайн-обмін валюти на інший поточний рахунок?

1finanсier, доброго дня. Операція валютообмніну між поточними рахунками не здійснюється.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7967
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:25

  Alfa_Bank написав:
  BVA1 написав:
  BVA1 написав:В "другом браузере" все точно так. ЧИНИТЕ, А НЕ ОТПИСЫВАЙТЕСЬ!!!

Разобрался. Такая надпись появляется если IBAN не верный. Ну, та так бы и писали, а то "проводятся профилактические работы. Попробуйте позже". Исправьте и не вводите людей в заблуждение. Думаю, у вас раборы станет меньше тогда.

Если неверный IBAN, система так и пишет. Напишите, пожалуйста, дату и время операции с ошибкой.

Вчера с 16 до 18-00, сегодня с 11 до 12-00.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:27

  Alfa_Bank написав:
  1finanсier написав:Alfa_Bank , підкажіть, а що, з поточного некарткового рахунку не можна буде провести онлайн-обмін валюти на інший поточний рахунок?

1finanсier, доброго дня. Операція валютообмніну між поточними рахунками не здійснюється.

Дякую за відповідь)
1finanсier
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Повідомлень: 68
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  #<1 ... 8082808380848085
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