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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:28
Alfa_Bank @Alfa_Bank, где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза? Ваши коллеги, в чате,совсем тормозят. Двадцать минут ждать ответ "це занадто". После таких "акционных" предложений, найдётся ли дурак с вами связываться? Должны были начислить бонусы до 15 января, потом сказали в течение 14 рабочих дней. Так когда уже?
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allaliu
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Додано: Вів 21 січ, 2020 15:37
allaliu написав:Alfa_Bank
@Alfa_Bank, где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза? Ваши коллеги, в чате,совсем тормозят. Двадцать минут ждать ответ "це занадто". После таких "акционных" предложений, найдётся ли дурак с вами связываться? Должны были начислить бонусы до 15 января, потом сказали в течение 14 рабочих дней. Так когда уже?
allaliu, добрый день. Выплата по акциям на протяжении 14 рабочих дней от момента их завершения. Уточняю, когда выплатим.
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Alfa_Bank
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Вів 21 січ, 2020 15:14
lel
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