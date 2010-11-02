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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:28
Alfa_Bank @Alfa_Bank, где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза? Ваши коллеги, в чате,совсем тормозят. Двадцать минут ждать ответ "це занадто". После таких "акционных" предложений, найдётся ли дурак с вами связываться? Должны были начислить бонусы до 15 января, потом сказали в течение 14 рабочих дней. Так когда уже?
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:37
allaliu, добрый день. Выплата по акциям на протяжении 14 рабочих дней от момента их завершения. Уточняю, когда выплатим.
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:47
Alfa_Bank ну если 14 то я так понимаю это 22 января вроде как последний день, хотя у вас там думаю математики сидят такие что они и до февраля легко эти 14 рабочих дней растянут
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:01
у меня не открыто гривневых счетов. Но исходя из вопросов и ответов на них председателя то выходит - онлайн обмен с текущего на текущий НЕ возможен
цель поменять! но карточки заводить тут не хочу. Только недавно все позакрывал. (И всем советую делать также!)
Но у меня остался депозит в долл с ежемесячными процентами сумма в долл падает на текущий. Сумма маленькая. В отделения ездить за ней нет смысла. Но хотелось бы всё равно выводить её ежемесячно.
Идея была такая: текущий в долл ---> онлайн обмен на текущий в грн ---> СЕП в другой банк
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:26
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:48
Тут не вопрос "любви". Человек зашел в Алку попробовать. Не понравилось. Долго собирался уйти и таки пошел в этом направлении. По картам. Депо вон маленький еще не забрал. Алка она ведь девка - своенравна. Лично мне она нравится что помогает с профилактикой деменции. Но тут каждому свое ...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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