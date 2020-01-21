Додано: Вів 21 січ, 2020 18:01

clientage написав: uaprofi написав: или всё таки как то можно с дол текущего - перевести на гривневый текущий (некарточный)? или всё таки как то можно с дол текущего - перевести на гривневый текущий (некарточный)?

Ну нужно просто зайти в апликуху и попробовать реализовать свои хотелки.

А мона вааще попробовать перевести напрямую с одного счета на другой, а вдруг получится... но по карткурсу, а не курсу обмена Ну нужно просто зайти в апликуху и попробовать реализовать свои хотелки.А мона вааще попробовать перевести напрямую с одного счета на другой, а вдруг получится... но по карткурсу, а не курсу обмена

v57 написав: ну цель же не поменять, а попидеть ну цель же не поменять, а попидеть

у меня не открыто гривневых счетов. Но исходя из вопросов и ответов на них председателя то выходит -цель поменять! но карточки заводить тут не хочу. Только недавно все позакрывал. (И всем советую делать также!)Но у меня остался депозит в долл с ежемесячными процентами сумма в долл падает на текущий. Сумма маленькая. В отделения ездить за ней нет смысла. Но хотелось бы всё равно выводить её ежемесячно.Идея была такая: