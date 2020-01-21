|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:28
Alfa_Bank @Alfa_Bank, где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза? Ваши коллеги, в чате,совсем тормозят. Двадцать минут ждать ответ "це занадто". После таких "акционных" предложений, найдётся ли дурак с вами связываться? Должны были начислить бонусы до 15 января, потом сказали в течение 14 рабочих дней. Так когда уже?
-
allaliu
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 04.04.17
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:37
allaliu написав:Alfa_Bank
@Alfa_Bank, где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза? Ваши коллеги, в чате,совсем тормозят. Двадцать минут ждать ответ "це занадто". После таких "акционных" предложений, найдётся ли дурак с вами связываться? Должны были начислить бонусы до 15 января, потом сказали в течение 14 рабочих дней. Так когда уже?
allaliu, добрый день. Выплата по акциям на протяжении 14 рабочих дней от момента их завершения. Уточняю, когда выплатим.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7970
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:47
Alfa_Bank
ну если 14 то я так понимаю это 22 января вроде как последний день, хотя у вас там думаю математики сидят такие что они и до февраля легко эти 14 рабочих дней растянут
-
yuluk
-
-
- Повідомлень: 210
- З нами з: 04.02.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:01
clientage написав: uaprofi написав:
или всё таки как то можно с дол текущего - перевести на гривневый текущий (некарточный)?
Ну нужно просто зайти в апликуху и попробовать реализовать свои хотелки.
А мона вааще попробовать перевести напрямую с одного счета на другой, а вдруг получится... но по карткурсу, а не курсу обмена
у меня не открыто гривневых счетов. Но исходя из вопросов и ответов на них председателя то выходит - онлайн обмен с текущего на текущий НЕ возможен
v57 написав:
ну цель же не поменять, а попидеть
цель поменять! но карточки заводить тут не хочу. Только недавно все позакрывал. (И всем советую делать также!)
Но у меня остался депозит в долл с ежемесячными процентами сумма в долл падает на текущий. Сумма маленькая. В отделения ездить за ней нет смысла. Но хотелось бы всё равно выводить её ежемесячно.
Идея была такая: текущий в долл ---> онлайн обмен на текущий в грн ---> СЕП в другой банк
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3539
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 513 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:26
uaprofi написав:
но карточки заводить тут не хочу. Только недавно все позакрывал. (И всем советую делать также!)
За что так карты не любите?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1601
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:48
la9 написав: uaprofi написав:
но карточки заводить тут не хочу. Только недавно все позакрывал. (И всем советую делать также!)
За что так карты не любите?
Тут не вопрос "любви". Человек зашел в Алку попробовать. Не понравилось. Долго собирался уйти и таки пошел в этом направлении. По картам. Депо вон маленький еще не забрал. Алка она ведь девка - своенравна. Лично мне она нравится что помогает с профилактикой деменции. Но тут каждому свое
...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3834
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:33
clientage написав: la9 написав: clientage написав:
закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху
Предлагает только в евро. Получается, пока не закрою некарточный, фасткарту в долларах не даст открыть?
И как быстро после закрытия счета можно будет открыть карту?
ИМХО, если на текущем не было движения 2..3дн то закроют мнгновенно. А вот скока будет длится актуализация всех баз у Алки я не знаю. Мона упасть ниц перед ОфПредом, пообещать ей на ней женится, купить замок в Монако и билет на Марс (ща актуально) и може тада за 1..2дн все и обтяпаете
сегодня подписал заяву на закрытие 2620 и где-то через час-два зашел в апликуху - 2620 не было, и уже предлагало открыть долларовую карту! Днем было некогда заказать, сейчас попробовал - выдает ошибку. Хотя, может только в опер время можно заказывать, не знаю...
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1601
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:34
la9 написав:
сейчас попробовал - выдает ошибку
Во-во. Ждите милости ОфПреда
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30144
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3485 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:45
la9 написав:
сегодня подписал заяву на закрытие 2620 и где-то через час-два зашел в апликуху - 2620 не было, и уже предлагало открыть долларовую карту! Днем было некогда заказать, сейчас попробовал - выдает ошибку. Хотя, может только в опер время можно заказывать, не знаю...
la9, добрый день. Необходимо некоторое время для обновления данных. Попробуйте сегодня. Если не получится, заскриньте ошибку и напишите в ЛС.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7970
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:38
Агааа. В апликухе Алка САМА конвертит в ИБАН рек-ы старого шаблона. Но их не сохраняет. Ну а новые ИБАН-шаблоны из МАБа в апликухе так и не отображаются.
Вообщем Аллюсик любит погорячее )
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30144
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3485 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank
, escobar
, Flamingo
, ingtrans
, Intento
, la9
, lel
, rudnitep
, Вкладчик1234
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|760
|104998
|
Сер 22 січ, 2020 09:31
kreuz
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17033
|2418957
|
|
|37440
|4587270
|
|