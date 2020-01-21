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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8083808480858086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:28

Alfa_Bank @Alfa_Bank, где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза? Ваши коллеги, в чате,совсем тормозят. Двадцать минут ждать ответ "це занадто". После таких "акционных" предложений, найдётся ли дурак с вами связываться? Должны были начислить бонусы до 15 января, потом сказали в течение 14 рабочих дней. Так когда уже?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:37

  allaliu написав:Alfa_Bank @Alfa_Bank, где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза? Ваши коллеги, в чате,совсем тормозят. Двадцать минут ждать ответ "це занадто". После таких "акционных" предложений, найдётся ли дурак с вами связываться? Должны были начислить бонусы до 15 января, потом сказали в течение 14 рабочих дней. Так когда уже?

allaliu, добрый день. Выплата по акциям на протяжении 14 рабочих дней от момента их завершения. Уточняю, когда выплатим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:47

Alfa_Bank ну если 14 то я так понимаю это 22 января вроде как последний день, хотя у вас там думаю математики сидят такие что они и до февраля легко эти 14 рабочих дней растянут :D
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:01

  clientage написав:
  uaprofi написав:или всё таки как то можно с дол текущего - перевести на гривневый текущий (некарточный)?

Ну нужно просто зайти в апликуху и попробовать реализовать свои хотелки.
А мона вааще попробовать перевести напрямую с одного счета на другой, а вдруг получится... но по карткурсу, а не курсу обмена :mrgreen:


у меня не открыто гривневых счетов. Но исходя из вопросов и ответов на них председателя то выходит - онлайн обмен с текущего на текущий НЕ возможен

  v57 написав:ну цель же не поменять, а попидеть :)


цель поменять! но карточки заводить тут не хочу. Только недавно все позакрывал. (И всем советую делать также!)

Но у меня остался депозит в долл с ежемесячными процентами сумма в долл падает на текущий. Сумма маленькая. В отделения ездить за ней нет смысла. Но хотелось бы всё равно выводить её ежемесячно.
Идея была такая: текущий в долл ---> онлайн обмен на текущий в грн ---> СЕП в другой банк
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:26

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:но карточки заводить тут не хочу. Только недавно все позакрывал. (И всем советую делать также!)

За что так карты не любите?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:48

  la9 написав:
  uaprofi написав:но карточки заводить тут не хочу. Только недавно все позакрывал. (И всем советую делать также!)

За что так карты не любите?

Тут не вопрос "любви". Человек зашел в Алку попробовать. Не понравилось. Долго собирался уйти и таки пошел в этом направлении. По картам. Депо вон маленький еще не забрал. Алка она ведь девка - своенравна. Лично мне она нравится что помогает с профилактикой деменции. Но тут каждому свое ;)...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:33

  clientage написав:
  la9 написав:
  clientage написав:закройте некарточные и попробуйте открыть ФастКарты в обменке через апликуху

Предлагает только в евро. Получается, пока не закрою некарточный, фасткарту в долларах не даст открыть?
И как быстро после закрытия счета можно будет открыть карту?

ИМХО, если на текущем не было движения 2..3дн то закроют мнгновенно. А вот скока будет длится актуализация всех баз у Алки я не знаю. Мона упасть ниц перед ОфПредом, пообещать ей на ней женится, купить замок в Монако и билет на Марс (ща актуально) и може тада за 1..2дн все и обтяпаете :lol:

сегодня подписал заяву на закрытие 2620 и где-то через час-два зашел в апликуху - 2620 не было, и уже предлагало открыть долларовую карту! Днем было некогда заказать, сейчас попробовал - выдает ошибку. Хотя, может только в опер время можно заказывать, не знаю...
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:34

Re: Альфа-Банк

  la9 написав:сейчас попробовал - выдает ошибку

Во-во. Ждите милости ОфПреда :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:45

  la9 написав:сегодня подписал заяву на закрытие 2620 и где-то через час-два зашел в апликуху - 2620 не было, и уже предлагало открыть долларовую карту! Днем было некогда заказать, сейчас попробовал - выдает ошибку. Хотя, может только в опер время можно заказывать, не знаю...

la9, добрый день. Необходимо некоторое время для обновления данных. Попробуйте сегодня. Если не получится, заскриньте ошибку и напишите в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:38

Агааа. В апликухе Алка САМА конвертит в ИБАН рек-ы старого шаблона. Но их не сохраняет. Ну а новые ИБАН-шаблоны из МАБа в апликухе так и не отображаются.
Вообщем Аллюсик любит погорячее )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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