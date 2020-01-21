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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:44
clientage написав:
Агааа. В апликухе Алка САМА конвертит в ИБАН рек-ы старого шаблона. Но их не сохраняет. Ну а новые ИБАН-шаблоны из МАБа в апликухе так и не отображаются.
Вообщем Аллюсик любит погорячее )
Таки працюють.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:01
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
Агааа. В апликухе Алка САМА конвертит в ИБАН рек-ы старого шаблона. Но их не сохраняет. Ну а новые ИБАН-шаблоны из МАБа в апликухе так и не отображаются.
Вообщем Аллюсик любит погорячее )
Таки працюють.
Могли б и предупредить. Я половину старых шаблонов снёс. Теперь мобайл, только пуши подключить ну и валюту поменять.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:01
Alfa_Bank, а как теперь гасить кредит на 2909хххх?
Обычная конвертация в ИБАН не подходит ни в апликухе(Алла сама нарисовала) ни в МАБе через онлайн-пополняшки по внутрибанку
МОж там радикально счет изменился, типа на 2620хх?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:05
Фантом написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
Агааа. В апликухе Алка САМА конвертит в ИБАН рек-ы старого шаблона. Но их не сохраняет. Ну а новые ИБАН-шаблоны из МАБа в апликухе так и не отображаются.
Вообщем Аллюсик любит погорячее )
Таки працюють.
Могли б и предупредить. Я половину старых шаблонов снёс. Теперь мобайл, только пуши подключить ну и валюту поменять.
Так у Алки Дыжытал самостійно рулит апликухой, им вааще пофиг на тот МАБ. Вот дали им кадато в нагрузку оте шаблоны МАБа, и они вынуждены их типа сопровождать у себя в Мобайле.
Похоже загального керівника по онлайн-банкинХу у них нема.
Нуна пані Михальо накапать
... делайте хоть что-нибудь!
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