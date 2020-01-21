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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8084808580868087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:44

  clientage написав:Агааа. В апликухе Алка САМА конвертит в ИБАН рек-ы старого шаблона. Но их не сохраняет. Ну а новые ИБАН-шаблоны из МАБа в апликухе так и не отображаются.
Вообщем Аллюсик любит погорячее )

Таки працюють. :)
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:01

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Агааа. В апликухе Алка САМА конвертит в ИБАН рек-ы старого шаблона. Но их не сохраняет. Ну а новые ИБАН-шаблоны из МАБа в апликухе так и не отображаются.
Вообщем Аллюсик любит погорячее )

Таки працюють. :)

Могли б и предупредить. Я половину старых шаблонов снёс. Теперь мобайл, только пуши подключить ну и валюту поменять.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:01

Alfa_Bank, а как теперь гасить кредит на 2909хххх?
Обычная конвертация в ИБАН не подходит ни в апликухе(Алла сама нарисовала) ни в МАБе через онлайн-пополняшки по внутрибанку
МОж там радикально счет изменился, типа на 2620хх?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:05

  Фантом написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Агааа. В апликухе Алка САМА конвертит в ИБАН рек-ы старого шаблона. Но их не сохраняет. Ну а новые ИБАН-шаблоны из МАБа в апликухе так и не отображаются.
Вообщем Аллюсик любит погорячее )

Таки працюють. :)

Могли б и предупредить. Я половину старых шаблонов снёс. Теперь мобайл, только пуши подключить ну и валюту поменять.

Так у Алки Дыжытал самостійно рулит апликухой, им вааще пофиг на тот МАБ. Вот дали им кадато в нагрузку оте шаблоны МАБа, и они вынуждены их типа сопровождать у себя в Мобайле.
Похоже загального керівника по онлайн-банкинХу у них нема.
Нуна пані Михальо накапать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8084808580868087
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