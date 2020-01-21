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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:59
Alfa_Bank написав: clientage написав: Alfa_Bank написав:
кредит 3-го лица в АБ - через Альфа-Погашение
А какой там регламент погашения?
Иди СЭПом со стороней банки на ИБАН 2909ххх будет быстрее?
Оплата до 22:30 - на следующий рабочий день, после 22:30 - через один рабочий день.
Чергове "пакращення". На чужі 2909... хоч нормально випускають?
Востаннє редагувалось Кочевник
в Сер 22 січ, 2020 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:02
Alfa_Bank написав: clientage написав: Alfa_Bank написав:
кредит 3-го лица в АБ - через Альфа-Погашение
А какой там регламент погашения?
Иди СЭПом со стороней банки на ИБАН 2909ххх будет быстрее?
Оплата до 22:30 - на следующий рабочий день, после 22:30 - через один рабочий день.
Молю Тебя, Господи, особенно о тех, которые меня чем-либо обидели и опечалили или какое-либо зло сделали, не наказывай их меня ради грешного, но пролей на них благодать Твою.
Взаруми их и направь на путь истинный, укажи им, шо два клика по проверенному 22 раза шаблону есть гораздо надежнее и сохранеее для данных, чем мусолить на клавиатуре номер кредитного счету и реквизиты карты для платежа
Господи! Не осуди меня говорившего сие!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:05
Кочевник написав:
На чужі 2909... хоч нормально випускають?
На Тасин 2909ххх нормально выпускают.
На свои НЕ выпускают
Чудики, адназначна
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:07
Ув. Алла,
Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста
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renegade
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:07
clientage написав:
Взаруми их и направь на путь истинный, укажи им, шо два клика по проверенному 22 раза шаблону есть гораздо надежнее и сохранеее для данных, чем мусолить на клавиатуре номер кредитного счету и реквизиты карты для платежа
Зря думаешь ты, агнец божий, что банк заинтересован в удобстве твоем и комфорте приятном. Богоугодное для себя дело банк продолжает - путает и покращивает условия, дабы десятину свою клиент платил исправно, ибо улучшает это божественную прибыль банку, не дав ему упасть в пучину убыточности
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curiousobro
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:09
renegade написав:
Ув. Алла,
Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста
renegade, добрый день. Я передала на рассмотрение ваше предложение.
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Alfa_Bank
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Сер 22 січ, 2020 12:02
kreuz
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17033
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