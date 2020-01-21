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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:59
Alfa_Bank написав: clientage написав: Alfa_Bank написав:
кредит 3-го лица в АБ - через Альфа-Погашение
А какой там регламент погашения?
Иди СЭПом со стороней банки на ИБАН 2909ххх будет быстрее?
Оплата до 22:30 - на следующий рабочий день, после 22:30 - через один рабочий день.
Чергове "пакращення". На чужі 2909... хоч нормально випускають?
Востаннє редагувалось Кочевник
в Сер 22 січ, 2020 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:02
Alfa_Bank написав: clientage написав: Alfa_Bank написав:
кредит 3-го лица в АБ - через Альфа-Погашение
А какой там регламент погашения?
Иди СЭПом со стороней банки на ИБАН 2909ххх будет быстрее?
Оплата до 22:30 - на следующий рабочий день, после 22:30 - через один рабочий день.
Молю Тебя, Господи, особенно о тех, которые меня чем-либо обидели и опечалили или какое-либо зло сделали, не наказывай их меня ради грешного, но пролей на них благодать Твою.
Взаруми их и направь на путь истинный, укажи им, шо два клика по проверенному 22 раза шаблону есть гораздо надежнее и сохранеее для данных, чем мусолить на клавиатуре номер кредитного счету и реквизиты карты для платежа
Господи! Не осуди меня говорившего сие!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:05
Кочевник написав:
На чужі 2909... хоч нормально випускають?
На Тасин 2909ххх нормально выпускают.
На свои НЕ выпускают
Чудики, адназначна
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:07
Ув. Алла,
Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста
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renegade
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:07
clientage написав:
Взаруми их и направь на путь истинный, укажи им, шо два клика по проверенному 22 раза шаблону есть гораздо надежнее и сохранеее для данных, чем мусолить на клавиатуре номер кредитного счету и реквизиты карты для платежа
Зря думаешь ты, агнец божий, что банк заинтересован в удобстве твоем и комфорте приятном. Богоугодное для себя дело банк продолжает - путает и покращивает условия, дабы десятину свою клиент платил исправно, ибо улучшает это божественную прибыль банку, не дав ему упасть в пучину убыточности
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curiousobro
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:09
renegade написав:
Ув. Алла,
Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста
renegade, добрый день. Я передала на рассмотрение ваше предложение.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:23
curiousobro написав: clientage написав:
Взаруми их и направь на путь истинный, укажи им, шо два клика по проверенному 22 раза шаблону есть гораздо надежнее и сохранеее для данных, чем мусолить на клавиатуре номер кредитного счету и реквизиты карты для платежа
Зря думаешь ты, агнец божий, что банк заинтересован в удобстве твоем и комфорте приятном. Богоугодное для себя дело банк продолжает - путает и покращивает условия, дабы десятину свою клиент платил исправно, ибо улучшает это божественную прибыль банку, не дав ему упасть в пучину убыточности
Очень странные мольбы, божественная суть банка получать прибыль постоянно на основаниях доверия клиентов, если будет убыточность клиенты потеряют мобильность.Это ж провидение заставляет просить два клика и молить об этом на форуме.Если о тебе молятся значит банк в топе. Многих прибыльных лет и орешков для молящихся
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joik
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Додано: Сер 22 січ, 2020 13:53
Alfa_Bank написав: allaliu написав:Alfa_Bank
@Alfa_Bank, где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза? Ваши коллеги, в чате,совсем тормозят. Двадцать минут ждать ответ "це занадто". После таких "акционных" предложений, найдётся ли дурак с вами связываться? Должны были начислить бонусы до 15 января, потом сказали в течение 14 рабочих дней. Так когда уже?
allaliu, добрый день. Выплата по акциям на протяжении 14 рабочих дней от момента их завершения. Уточняю, когда выплатим.
Так будут сегодня выплаты ? Дату точную можете назвать?
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yuluk
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Додано: Сер 22 січ, 2020 14:18
yuluk написав: Alfa_Bank написав: allaliu написав:Alfa_Bank
@Alfa_Bank, где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза? Ваши коллеги, в чате,совсем тормозят. Двадцать минут ждать ответ "це занадто". После таких "акционных" предложений, найдётся ли дурак с вами связываться? Должны были начислить бонусы до 15 января, потом сказали в течение 14 рабочих дней. Так когда уже?
allaliu, добрый день. Выплата по акциям на протяжении 14 рабочих дней от момента их завершения. Уточняю, когда выплатим.
Так будут сегодня выплаты ? Дату точную можете назвать?
yuluk, добрый день. Выплата сегодня будет.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 22 січ, 2020 16:51
greenozon написав:Alfa_Bank
а з квітня 2020 (коли НБУ запровадить систему СЕП 23/7 - проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень)
в планах Альфи є підтримка повного онлайну?
greenozon, доброго дня. Перепрошую за затримку з відповіддю. В планах таке є.
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Alfa_Bank
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