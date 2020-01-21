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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8086808780888089>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:59

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:кредит 3-го лица в АБ - через Альфа-Погашение

А какой там регламент погашения?
Иди СЭПом со стороней банки на ИБАН 2909ххх будет быстрее?

Оплата до 22:30 - на следующий рабочий день, после 22:30 - через один рабочий день.

Чергове "пакращення". На чужі 2909... хоч нормально випускають?
Востаннє редагувалось Кочевник в Сер 22 січ, 2020 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:02

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:кредит 3-го лица в АБ - через Альфа-Погашение

А какой там регламент погашения?
Иди СЭПом со стороней банки на ИБАН 2909ххх будет быстрее?

Оплата до 22:30 - на следующий рабочий день, после 22:30 - через один рабочий день.

Молю Тебя, Господи, особенно о тех, которые меня чем-либо обидели и опечалили или какое-либо зло сделали, не наказывай их меня ради грешного, но пролей на них благодать Твою.
Взаруми их и направь на путь истинный, укажи им, шо два клика по проверенному 22 раза шаблону есть гораздо надежнее и сохранеее для данных, чем мусолить на клавиатуре номер кредитного счету и реквизиты карты для платежа :cry: :cry:
Господи! Не осуди меня говорившего сие!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:05

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:На чужі 2909... хоч нормально випускають?

На Тасин 2909ххх нормально выпускают.
На свои НЕ выпускают
Чудики, адназначна :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Добавьте Netflix в стриминговые видеосервисы

Ув. Алла,

Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста
renegade
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:07

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Взаруми их и направь на путь истинный, укажи им, шо два клика по проверенному 22 раза шаблону есть гораздо надежнее и сохранеее для данных, чем мусолить на клавиатуре номер кредитного счету и реквизиты карты для платежа

Зря думаешь ты, агнец божий, что банк заинтересован в удобстве твоем и комфорте приятном. Богоугодное для себя дело банк продолжает - путает и покращивает условия, дабы десятину свою клиент платил исправно, ибо улучшает это божественную прибыль банку, не дав ему упасть в пучину убыточности :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:09

  renegade написав:Ув. Алла,

Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста

renegade, добрый день. Я передала на рассмотрение ваше предложение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:23

  curiousobro написав:
  clientage написав:Взаруми их и направь на путь истинный, укажи им, шо два клика по проверенному 22 раза шаблону есть гораздо надежнее и сохранеее для данных, чем мусолить на клавиатуре номер кредитного счету и реквизиты карты для платежа

Зря думаешь ты, агнец божий, что банк заинтересован в удобстве твоем и комфорте приятном. Богоугодное для себя дело банк продолжает - путает и покращивает условия, дабы десятину свою клиент платил исправно, ибо улучшает это божественную прибыль банку, не дав ему упасть в пучину убыточности :)


Очень странные мольбы, божественная суть банка получать прибыль постоянно на основаниях доверия клиентов, если будет убыточность клиенты потеряют мобильность.Это ж провидение заставляет просить два клика и молить об этом на форуме.Если о тебе молятся значит банк в топе. Многих прибыльных лет и орешков для молящихся
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:53

  Alfa_Bank написав:
  allaliu написав:Alfa_Bank @Alfa_Bank, где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза? Ваши коллеги, в чате,совсем тормозят. Двадцать минут ждать ответ "це занадто". После таких "акционных" предложений, найдётся ли дурак с вами связываться? Должны были начислить бонусы до 15 января, потом сказали в течение 14 рабочих дней. Так когда уже?

allaliu, добрый день. Выплата по акциям на протяжении 14 рабочих дней от момента их завершения. Уточняю, когда выплатим.

Так будут сегодня выплаты ? Дату точную можете назвать?
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:18

  yuluk написав:
  Alfa_Bank написав:
  allaliu написав:Alfa_Bank @Alfa_Bank, где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза? Ваши коллеги, в чате,совсем тормозят. Двадцать минут ждать ответ "це занадто". После таких "акционных" предложений, найдётся ли дурак с вами связываться? Должны были начислить бонусы до 15 января, потом сказали в течение 14 рабочих дней. Так когда уже?

allaliu, добрый день. Выплата по акциям на протяжении 14 рабочих дней от момента их завершения. Уточняю, когда выплатим.

Так будут сегодня выплаты ? Дату точную можете назвать?

yuluk, добрый день. Выплата сегодня будет.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:51

  greenozon написав:Alfa_Bank

а з квітня 2020 (коли НБУ запровадить систему СЕП 23/7 - проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень)

в планах Альфи є підтримка повного онлайну?

greenozon, доброго дня. Перепрошую за затримку з відповіддю. В планах таке є.
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