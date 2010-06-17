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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8086808780888089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:20

Alfa_Bank
А что будет со стоимостью платежей после подорожания СЭП от НБУ?
Vorlon
 
Повідомлень: 7769
З нами з: 14.06.13
Подякував: 389 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:57

Re: Альфа-Банк

Получил кто-то кеш по Визе? Кажется офпред поторопилась обнадежить. Подводят ее коллеги
@Alfa_Bank,примите жалобу на счет сроков выплат по акции
allaliu
 
Повідомлень: 195
З нами з: 04.04.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 8086808780888089
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