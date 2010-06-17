Alfa_Bank
А что будет со стоимостью платежей после подорожания СЭП от НБУ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:20
Alfa_Bank
А что будет со стоимостью платежей после подорожания СЭП от НБУ?
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:57
Re: Альфа-Банк
Получил кто-то кеш по Визе? Кажется офпред поторопилась обнадежить. Подводят ее коллеги
@Alfa_Bank,примите жалобу на счет сроков выплат по акции
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