Alfa_Bank
А что будет со стоимостью платежей после подорожания СЭП от НБУ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:20
Alfa_Bank
А что будет со стоимостью платежей после подорожания СЭП от НБУ?
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:57
Re: Альфа-Банк
Получил кто-то кеш по Визе? Кажется офпред поторопилась обнадежить. Подводят ее коллеги
@Alfa_Bank,примите жалобу на счет сроков выплат по акции
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:55
Это было вчера...
Сегодня днем с главной страницы вообще пропало предложение оформить карту! Но дало возможность заказать карту через обменку. Вот только я выбрал обмен доллара, а в условиях карты было указано, что валюта - доллар, евро. Это система такая умная и сама "поняла", что раз я хотел поменять доллар, то и карту мне надо выпустить в долларе или ...? Или банк позвонит и уточнит, чего конкретно я хочу?
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:07
Re: Альфа-Банк
Да, тут она может чуток поумничать
Эт ж не шаблоны перенести из МАБа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 22 січ, 2020 21:43
мне в декабре не давало открыть фаст карт пока не закрыли текущий счет, а закрывали его где-то 45 дней. Зато потом 2 карты наклацал
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:07
Жаль не знал. Не дождался немного полного закрытия текущего, несколько раз звонил- никто не оглашал про 45 дней. Открытие Фаст карты было недоступно. Плюнул и за 50грн открыл Комфорт в дол.
|