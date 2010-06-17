RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8086808780888089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 17:20

Alfa_Bank
А что будет со стоимостью платежей после подорожания СЭП от НБУ?
Vorlon
 
Повідомлень: 7769
З нами з: 14.06.13
Подякував: 389 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:57

Re: Альфа-Банк

Получил кто-то кеш по Визе? Кажется офпред поторопилась обнадежить. Подводят ее коллеги
@Alfa_Bank,примите жалобу на счет сроков выплат по акции
allaliu
 
Повідомлень: 195
З нами з: 04.04.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:55

  Alfa_Bank написав:
  la9 написав:сегодня подписал заяву на закрытие 2620 и где-то через час-два зашел в апликуху - 2620 не было, и уже предлагало открыть долларовую карту! Днем было некогда заказать, сейчас попробовал - выдает ошибку. Хотя, может только в опер время можно заказывать, не знаю...

la9, добрый день. Необходимо некоторое время для обновления данных. Попробуйте сегодня. Если не получится, заскриньте ошибку и напишите в ЛС.

Это было вчера...
Сегодня днем с главной страницы вообще пропало предложение оформить карту! Но дало возможность заказать карту через обменку. Вот только я выбрал обмен доллара, а в условиях карты было указано, что валюта - доллар, евро. Это система такая умная и сама "поняла", что раз я хотел поменять доллар, то и карту мне надо выпустить в долларе или ...? Или банк позвонит и уточнит, чего конкретно я хочу?
la9
 
Повідомлень: 1608
З нами з: 02.07.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:07

Re: Альфа-Банк

  la9 написав:Это система такая умная..

Да, тут она может чуток поумничать
Эт ж не шаблоны перенести из МАБа :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30170
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3495 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 21:43

мне в декабре не давало открыть фаст карт пока не закрыли текущий счет, а закрывали его где-то 45 дней. Зато потом 2 карты наклацал :)
demichh
 
Повідомлень: 2305
З нами з: 09.12.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:07

  demichh написав:мне в декабре не давало открыть фаст карт пока не закрыли текущий счет, а закрывали его где-то 45 дней. Зато потом 2 карты наклацал :)

Жаль не знал. Не дождался немного полного закрытия текущего, несколько раз звонил- никто не оглашал про 45 дней. Открытие Фаст карты было недоступно. Плюнул и за 50грн :oops: открыл Комфорт в дол.
lel
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 10.12.13
Подякував: 957 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 04:07

  Alfa_Bank написав:
  renegade написав:Ув. Алла,

Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста

renegade, добрый день. Я передала на рассмотрение ваше предложение.

Если добавите-сообщите тут, порадуйте нас)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4277
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8086808780888089
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3748, 3749, 3750
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37494 4591190
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 01:07
Slx
Банк Глобус 1 ... 584, 585, 586
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5855 779999
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 01:01
uaprofi
Місто Банк 1 ... 60, 61, 62
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
617 127840
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 20:45
deneg net

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.