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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:20
Alfa_Bank
А что будет со стоимостью платежей после подорожания СЭП от НБУ?
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Vorlon
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Додано: Сер 22 січ, 2020 19:57
Получил кто-то кеш по Визе? Кажется офпред поторопилась обнадежить. Подводят ее коллеги.
@Alfa_Bank,примите жалобу насчет сроков выплат по акции.
Востаннє редагувалось allaliu
в Чет 23 січ, 2020 06:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 20:55
Alfa_Bank написав: la9 написав:
сегодня подписал заяву на закрытие 2620 и где-то через час-два зашел в апликуху - 2620 не было, и уже предлагало открыть долларовую карту! Днем было некогда заказать, сейчас попробовал - выдает ошибку. Хотя, может только в опер время можно заказывать, не знаю...
la9, добрый день. Необходимо некоторое время для обновления данных. Попробуйте сегодня. Если не получится, заскриньте ошибку и напишите в ЛС.
Это было вчера...
Сегодня днем с главной страницы вообще пропало предложение оформить карту! Но дало возможность заказать карту через обменку. Вот только я выбрал обмен доллара, а в условиях карты было указано, что валюта - доллар, евро. Это система такая умная и сама "поняла", что раз я хотел поменять доллар, то и карту мне надо выпустить в долларе или ...? Или банк позвонит и уточнит, чего конкретно я хочу?
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la9
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:07
la9 написав:
Это система такая умная..
Да, тут она может чуток поумничать
Эт ж не шаблоны перенести из МАБа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 22 січ, 2020 21:43
мне в декабре не давало открыть фаст карт пока не закрыли текущий счет, а закрывали его где-то 45 дней. Зато потом 2 карты наклацал
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demichh
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:07
demichh написав:
мне в декабре не давало открыть фаст карт пока не закрыли текущий счет, а закрывали его где-то 45 дней. Зато потом 2 карты наклацал
Жаль не знал. Не дождался немного полного закрытия текущего, несколько раз звонил- никто не оглашал про 45 дней. Открытие Фаст карты было недоступно. Плюнул и за 50грн
открыл Комфорт в дол.
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lel
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Додано: Чет 23 січ, 2020 04:07
Alfa_Bank написав: renegade написав:
Ув. Алла,
Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста
renegade, добрый день. Я передала на рассмотрение ваше предложение.
Если добавите-сообщите тут, порадуйте нас)
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guntherhouse777
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Додано: Чет 23 січ, 2020 08:11
Vorlon написав:Alfa_Bank
А что будет со стоимостью платежей после подорожания СЭП от НБУ?
Vorlon, добрый день. Этого пока не знаем.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 08:13
allaliu написав:
Получил кто-то кеш по Визе? Кажется офпред поторопилась обнадежить. Подводят ее коллеги.
@Alfa_Bank,примите жалобу насчет сроков выплат по акции.
allaliu, добрый день. Ваш запрос я приняла ранее. Он еще в работе. Отпишусь.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 08:21
la9 написав:
Это было вчера...
Сегодня днем с главной страницы вообще пропало предложение оформить карту! Но дало возможность заказать карту через обменку. Вот только я выбрал обмен доллара, а в условиях карты было указано, что валюта - доллар, евро. Это система такая умная и сама "поняла", что раз я хотел поменять доллар, то и карту мне надо выпустить в долларе или ...? Или банк позвонит и уточнит, чего конкретно я хочу?
la9, добрый день. Если у клиента только гривна, то в меню для выбора счета для обмена должны выпадать виртуальные счета в евро и в долларах. Вы изначально выбрали виртуальный счет в долларах при обмене, поэтому и карту выпустили в этой валюте.
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Чет 23 січ, 2020 06:11
sens
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