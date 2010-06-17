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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:23
guntherhouse777 написав: Alfa_Bank написав: renegade написав:
Ув. Алла,
Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста
renegade, добрый день. Я передала на рассмотрение ваше предложение.
Если добавите-сообщите тут, порадуйте нас)
guntherhouse777, добрый день. Сообщу.
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Alfa_Bank
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Чет 23 січ, 2020 06:11
sens
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