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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8087808880898090

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:23

  guntherhouse777 написав:
  Alfa_Bank написав:
  renegade написав:Ув. Алла,

Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста

renegade, добрый день. Я передала на рассмотрение ваше предложение.

Если добавите-сообщите тут, порадуйте нас)

guntherhouse777, добрый день. Сообщу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:25

  allaliu написав:Получил кто-то кеш по Визе? Кажется офпред поторопилась обнадежить. Подводят ее коллеги.
@Alfa_Bank,примите жалобу насчет сроков выплат по акции.

Выплатим сегодня. Извините за задержку.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7981
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 699 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:11

  Vorlon написав:Alfa_Bank
А что будет со стоимостью платежей после подорожания СЭП от НБУ?

Зачем дергать льва за усы?
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З нами з: 23.01.13
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  #<1 ... 8087808880898090
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