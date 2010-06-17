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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:23
guntherhouse777 написав: Alfa_Bank написав: renegade написав:
Ув. Алла,
Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста
renegade, добрый день. Я передала на рассмотрение ваше предложение.
Если добавите-сообщите тут, порадуйте нас)
guntherhouse777, добрый день. Сообщу.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 09:25
allaliu написав:
Получил кто-то кеш по Визе? Кажется офпред поторопилась обнадежить. Подводят ее коллеги.
@Alfa_Bank,примите жалобу насчет сроков выплат по акции.
Выплатим сегодня. Извините за задержку.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:11
Vorlon написав:Alfa_Bank
А что будет со стоимостью платежей после подорожания СЭП от НБУ?
Зачем дергать льва за усы?
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:21
Платеж уже дошел в место назначения, а в последних операциях по прежнему черным шрифтом: Платіж online по IBAN іншого банку Підтверджена
Может надо исправить как было?
А было после отправки - Завершено (зеленым шрифтом)
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lel
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:38
lel написав:
Платеж уже дошел в место назначения, а в последних операциях по прежнему черным шрифтом: Платіж online по IBAN іншого банку Підтверджена
Может надо исправить как было?
А было после отправки - Завершено (зеленым шрифтом)
lel, добрый день. Статус таких платежей в МАБ не меняется, операция остается "Подтверждена".
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:37
Alfa_Bank
Снятие - пополнение сберегательного проходит онлайн?
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ruvex
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:43
ruvex написав:Alfa_Bank
Снятие - пополнение сберегательного проходит онлайн?
ruvex, добрый день. Онлайн (мах. до 15 минут).
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:44
ruvex написав:Alfa_Bank
Снятие - пополнение сберегательного проходит онлайн?
правильнее ставить вопрос еще в разрезе времени суток, дня недели и приложения которое используете. если это играет роль для вас конечно.
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mephala
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:49
mephala написав: ruvex написав:Alfa_Bank
Снятие - пополнение сберегательного проходит онлайн?
правильнее ставить вопрос еще в разрезе времени суток, дня недели и приложения которое используете. если это играет роль для вас конечно.
10-16 часов, рабочие дни, веб. Что-то изменится?
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ruvex
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17053
|2420323
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Чет 23 січ, 2020 14:43
Ой+
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