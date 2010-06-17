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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8087808880898090

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:23

  guntherhouse777 написав:
  Alfa_Bank написав:
  renegade написав:Ув. Алла,

Добавьте код mcc 4899 в категорию стриминговые видеосервисы пожалуйста

renegade, добрый день. Я передала на рассмотрение ваше предложение.

Если добавите-сообщите тут, порадуйте нас)

guntherhouse777, добрый день. Сообщу.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:25

  allaliu написав:Получил кто-то кеш по Визе? Кажется офпред поторопилась обнадежить. Подводят ее коллеги.
@Alfa_Bank,примите жалобу насчет сроков выплат по акции.

Выплатим сегодня. Извините за задержку.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:11

  Vorlon написав:Alfa_Bank
А что будет со стоимостью платежей после подорожания СЭП от НБУ?

Зачем дергать льва за усы?
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:21

Re: Альфа-Банк

Платеж уже дошел в место назначения, а в последних операциях по прежнему черным шрифтом: Платіж online по IBAN іншого банку Підтверджена
Может надо исправить как было?
А было после отправки - Завершено (зеленым шрифтом)
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:38

  lel написав:Платеж уже дошел в место назначения, а в последних операциях по прежнему черным шрифтом: Платіж online по IBAN іншого банку Підтверджена
Может надо исправить как было?
А было после отправки - Завершено (зеленым шрифтом)

lel, добрый день. Статус таких платежей в МАБ не меняется, операция остается "Подтверждена".
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:37

Alfa_Bank
Снятие - пополнение сберегательного проходит онлайн?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:43

  ruvex написав:Alfa_Bank
Снятие - пополнение сберегательного проходит онлайн?

ruvex, добрый день. Онлайн (мах. до 15 минут).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:44

  ruvex написав:Alfa_Bank
Снятие - пополнение сберегательного проходит онлайн?

правильнее ставить вопрос еще в разрезе времени суток, дня недели и приложения которое используете. если это играет роль для вас конечно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:49

  mephala написав:
  ruvex написав:Alfa_Bank
Снятие - пополнение сберегательного проходит онлайн?

правильнее ставить вопрос еще в разрезе времени суток, дня недели и приложения которое используете. если это играет роль для вас конечно.

10-16 часов, рабочие дни, веб. Что-то изменится?
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Black Jack - White Business
ruvex
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