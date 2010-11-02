Альфа , где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза. Обещали вчера , что точно будут до конца дня , нет.
Уже подходит к концу и сегодняшний день . Я думаю самое время вам написать : " Денег нет, но вы держитесь"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:24
Альфа , где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза. Обещали вчера , что точно будут до конца дня , нет.
Уже подходит к концу и сегодняшний день . Я думаю самое время вам написать : " Денег нет, но вы держитесь"
|