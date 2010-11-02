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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8088808980908091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:24

Альфа , где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза. Обещали вчера , что точно будут до конца дня , нет.
Уже подходит к концу и сегодняшний день . Я думаю самое время вам написать : " Денег нет, но вы держитесь" :D
yuluk
 
Повідомлень: 212
З нами з: 04.02.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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  #<1 ... 8088808980908091
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