Альфа , где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза. Обещали вчера , что точно будут до конца дня , нет.
Уже подходит к концу и сегодняшний день . Я думаю самое время вам написать : " Денег нет, но вы держитесь"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:24
Альфа , где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза. Обещали вчера , что точно будут до конца дня , нет.
Уже подходит к концу и сегодняшний день . Я думаю самое время вам написать : " Денег нет, но вы держитесь"
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:47
в мобайле он работал в режиме электрички. после введения ибан ХЗ как оно теперь.
ну и стандартное вечернее "сервис не доступен" это фишка аллы при работе с депо.
так что вот то "онлайн. максимум 15 минут" может не всегда сработать.
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