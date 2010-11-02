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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8088808980908091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:24

Альфа , где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза. Обещали вчера , что точно будут до конца дня , нет.
Уже подходит к концу и сегодняшний день . Я думаю самое время вам написать : " Денег нет, но вы держитесь" :D
yuluk
 
Повідомлень: 212
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:47

  Кочевник написав:Веб з ощадним крацює краще ніж мобайл, в мобайлі можливі затики. Хоча кажуть, що вже відремонтували.

в мобайле он работал в режиме электрички. после введения ибан ХЗ как оно теперь.
ну и стандартное вечернее "сервис не доступен" это фишка аллы при работе с депо.
так что вот то "онлайн. максимум 15 минут" может не всегда сработать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:07

  Кочевник написав:Чергове "пакращення". На чужі 2909... хоч нормально випускають?

Наруж на 2909 - нормально уходит и доходит. (на кредиагриколь точно)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:12

Re: Альфа-Банк

У Всех, при пополнении карты с ощада, задержка в зачислении? Пополнял карту в 18.06, денег до сих пор нет.
Востаннє редагувалось Kevin в Чет 23 січ, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:12

Re: Альфа-Банк

mephala написав:в мобайле он работал в режиме электрички.

Та то ще за царя-Гороха так було.)) З півроку як онлайн що в МАБ, що в додатку, а після ібанізацації і СЕП електрички перейшли в онлайн.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:48

  Kevin написав:У Всех, при пополнении карты с ощада, задержка в зачислении? Пополнял карту в 18.06, денег до сих пор нет.

Пополняла вечером через МАБ ок. 18 часов. Пополнилось минтуты через 3, практически в режиме реального времени.
И радует то, что наконец-то вход в веб-версию не требует многоуровневой идентификации. "Доверенное устройство" наконец-то работает.
П.С. Что такое "электричка"? зачисление денег в определенное время, как раньше?
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:59

Re: Альфа-Банк

Страховка для Travel

Довольно жирная, как для бесплатной карты :mrgreen:
Seva
 
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