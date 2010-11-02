Альфа , где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза. Обещали вчера , что точно будут до конца дня , нет.
Уже подходит к концу и сегодняшний день . Я думаю самое время вам написать : " Денег нет, но вы держитесь"
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Додано: Чет 23 січ, 2020 17:24
Альфа , где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза. Обещали вчера , что точно будут до конца дня , нет.
Уже подходит к концу и сегодняшний день . Я думаю самое время вам написать : " Денег нет, но вы держитесь"
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:47
в мобайле он работал в режиме электрички. после введения ибан ХЗ как оно теперь.
ну и стандартное вечернее "сервис не доступен" это фишка аллы при работе с депо.
так что вот то "онлайн. максимум 15 минут" может не всегда сработать.
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:07
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:12
Re: Альфа-Банк
У Всех, при пополнении карты с ощада, задержка в зачислении? Пополнял карту в 18.06, денег до сих пор нет.
Востаннє редагувалось Kevin в Чет 23 січ, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:12
Re: Альфа-Банк
Та то ще за царя-Гороха так було.)) З півроку як онлайн що в МАБ, що в додатку, а після ібанізацації і СЕП електрички перейшли в онлайн.
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:48
Пополняла вечером через МАБ ок. 18 часов. Пополнилось минуты через 3, практически в режиме реального времени.
И радует то, что наконец-то вход в веб-версию не требует многоуровневой идентификации. "Доверенное устройство" наконец-то работает (ТТТ!, чтоб не сглазить!)
П.С. Что такое "электричка"? зачисление денег в определенное время, как раньше?
Востаннє редагувалось Oльga1 в Чет 23 січ, 2020 22:12, всього редагувалось 1 раз.
С уважением
Додано: Чет 23 січ, 2020 20:59
Re: Альфа-Банк
Довольно жирная, как для бесплатной карты
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:18
Re: Альфа-Банк
Угуу, но думаю об этом уже мона забыть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:19
Там чтобы ней воспользоваться надо данной картой оплачивать те же перелеты и проживания, что для загран.поездок часто связано с валютой, а курсы у Аллы известно какие . Плюс есть масса условий - например не иметь другой страховки (а ее особенно по пакетникам часто дают в нагрузку обязательно). Поэтому чисто ради такой страховки открывать карту точно не стоит. Особенно учитывая, что аналогичная страховка идёт по умолчанию и к премиум картам других банков тоже
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:21
Это что ж теперь татуху "10-14-17" забивать чем-то придеЦЦа?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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