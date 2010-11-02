Дааас, вот даже таким образом Алка решила навредничать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:33
Дааас, вот даже таким образом Алка решила навредничать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:34
Есть такое дело
Я со своим Эко мучался с ноября 19го. Поднял на уши своего ПерсМена. Ничего не смогла сделать
И токо когда в Вайбере домучал Подяку и по их совету выставил главной в Подяке оту их родную пластмаску (в была старая Эко) через 1..2 недели увидел, шо подвязались и старые карты.
До сих пор не знаю, шо сработало: или совет Подяки или шум народу на ветке Альфы или просто время пришло
ПС. Предлагаю обсудить viewtopic.php?p=4850042#p4850042
Рейтинг безкоштовних кредитних карток
Считаю шо тама Аллу чуток обидели
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:48
clientage
Моя епопея тривала пів-року. Закрив, як непотріб. Кожен візит в еко ще той напряг, не знаю як там люди таряться... мабуть від безвиході коли нічого нормального поруч. + касирів щоразу вчити знімати бонуси... тануна така "лояльність", згадую як страшний сон.
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:52
clientage
А персональний в мене зара такий, що краще до нього не йти.. десь за пів-року може спробую. Може підтягнеться, якщо знову не зміниться.
Додано: Чет 23 січ, 2020 22:09
Коммунальные платежи учитываются в количество покупок только при одном условии - если в МАБе есть баннер на вашу поставляющую компанию, и платить вы будете именно по баннеру. Счетчик - это вы сами. Открывайте выписку и настраивайте фильтр на слово (покупка). Только следите - дата считается по проводке. И нужно знать, что не все ММС-коды проходят. Не учитываются: 4829; 6012; 6051; 6539; 6536; 6538; 7321; 7299; 6540 (вот как раз код 4829, если не ошибаюсь, соответствует оплате коммуналки без баннера, по реквизитам/шаблону). Кроме того, не учитываются Р2Р-переводы; снятие наличных; валютообмен он-лайн в Альфа-Мобайл.
С уважением
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