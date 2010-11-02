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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8089809080918092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:33

  Flamingo написав:
  clientage написав:
  Oльga1 написав:Что такое "электричка"? зачисление денег в определенное время, как раньше?

Угуу, но думаю об этом уже мона забыть

Это что ж теперь татуху "10-14-17" забивать чем-то придеЦЦа? :mrgreen:

Дааас, вот даже таким образом Алка решила навредничать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:34

  Viz написав:
  clientage написав:7. «ЕКО-Максимум», Альфа-Банк
Вааащето это условно-бесплатная карта, там есть РКО при наличии задолженности
А де подобная ко-бренд Коннект от Альфа-Банк? У нее даж РКО меньше чем у Эко.



Карту Альфа перевипускає по терміну закінчення але Еко її не перепідвязує до акаунту...
Гаряча еко повідомляє з сумом про те, що банально нікому перепідвязувати... всі розрахувались... перепідвязувальники :D Цирк.. В рейтингу їй взагалі не місце. А "маркети" "еко" це окрема історія.. :)

Есть такое дело :(
Я со своим Эко мучался с ноября 19го. Поднял на уши своего ПерсМена. Ничего не смогла сделать
И токо когда в Вайбере домучал Подяку и по их совету выставил главной в Подяке оту их родную пластмаску (в была старая Эко) через 1..2 недели увидел, шо подвязались и старые карты.
До сих пор не знаю, шо сработало: или совет Подяки или шум народу на ветке Альфы или просто время пришло :)

ПС. Предлагаю обсудить viewtopic.php?p=4850042#p4850042
Рейтинг безкоштовних кредитних карток
Считаю шо тама Аллу чуток обидели :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:48

clientage

Моя епопея тривала пів-року. Закрив, як непотріб. Кожен візит в еко ще той напряг, не знаю як там люди таряться... мабуть від безвиході коли нічого нормального поруч. + касирів щоразу вчити знімати бонуси... тануна така "лояльність", згадую як страшний сон. :(
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:52

clientage

А персональний в мене зара такий, що краще до нього не йти.. десь за пів-року може спробую. Може підтягнеться, якщо знову не зміниться.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:02

Flamingo оно все так, но кто-то разве еще бесплатную Signature дает?
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:09

  kreuz написав:Вітаю, шановна Альфо!

Нагадайте, будь ласка, як саме за тепло можна заплатити, щоб платіж зарахували до отих 12 для уникнення абонплати?

Чи не наважилися ще лічильник клієнтам показати десь у МАБі?

Дякую!

Коммунальные платежи учитываются в количество покупок только при одном условии - если в МАБе есть баннер на вашу поставляющую компанию, и платить вы будете именно по баннеру. Счетчик - это вы сами. Открывайте выписку и настраивайте фильтр на слово (покупка). Только следите - дата считается по проводке. И нужно знать, что не все ММС-коды проходят. Не учитываются: 4829; 6012; 6051; 6539; 6536; 6538; 7321; 7299; 6540 (вот как раз код 4829, если не ошибаюсь, соответствует оплате коммуналки без баннера, по реквизитам/шаблону). Кроме того, не учитываются Р2Р-переводы; снятие наличных; валютообмен он-лайн в Альфа-Мобайл.
С уважением
Oльga1
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