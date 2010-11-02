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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8090809180928093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:55

Flamingo МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:06

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Как кто узнавал статус карты при переходе на 2.0 и статус привязанных страховок?

ПерсМен
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:16

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:МАУ продает билеты за гривну.

Верно. Причем довольно дорого продает при весьма посредственном сервисе. А по большинству направлений куда мне надо и вообще не летает. В общем мне как правило на средние дистанции пока удается летать дешевле чем предлагает МАУ.
Кстати там еще и СкайАп за гривну продает. И еще наверняка кто-то. ;)
  Seva написав:В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано.

Вроде верно пишете - но обратите внимание, что в страховке там такие случаи как потеря багажа и задержка рейса указаны - в основном это как раз самолетные "фишки".
  Seva написав:Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.

А вот тут хочу обратить Ваше внимание на один интересный момент описанный в п.13 на странице 11 приведенного Вами документа. Там прописано что в выплате вам будет отказано если у вас есть право на получение по какой-либо другой страховке, а наши турагенты то как раз то тулят практически все туры со страховками. Как то пытался при наличии у меня чисто туристической страховки на год отказаться от "включенной" даже не в пакет, а в часть экскурсионной программы на 5 дней, при этом мой перелет и проживание были вне экскурсионки - фиг вам - это хлеб турагентов. Ну и повод фирме Chubb не выплачивать вам страховое возмещение.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:21

  Flamingo написав:Во вторых страховка положена при соблюдении довольно жестких условий. Поэтому тут надо считать.

т.е. поездка "все включено" оплаченная наликом - страховка в пролете?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:22

  Seva написав:Flamingo МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.

а если дикарем и половина отеле наликом?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:25

  mephala написав:
  Seva написав:Flamingo МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.

а если дикарем и половина отеле наликом?

то и без страховки...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:31

  Flamingo написав:
  mephala написав:
  Seva написав:Flamingo МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.

а если дикарем и половина отеле наликом?

то и без страховки...

так не все отели могут карты принимать...
mephala
 
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