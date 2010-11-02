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Додано: Чет 23 січ, 2020 22:55
Flamingo МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
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Seva
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:06
curiousobro написав:
Как кто узнавал статус карты при переходе на 2.0 и статус привязанных страховок?
ПерсМен
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:16
Seva написав:
МАУ продает билеты за гривну.
Верно. Причем довольно дорого продает при весьма посредственном сервисе. А по большинству направлений куда мне надо и вообще не летает. В общем мне как правило на средние дистанции пока удается летать дешевле чем предлагает МАУ.
Кстати там еще и СкайАп за гривну продает. И еще наверняка кто-то.
Seva написав:
В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано.
Вроде верно пишете - но обратите внимание, что в страховке там такие случаи как потеря багажа и задержка рейса указаны - в основном это как раз самолетные "фишки".
Seva написав:
Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
А вот тут хочу обратить Ваше внимание на один интересный момент описанный в п.13 на странице 11 приведенного Вами документа. Там прописано что в выплате вам будет отказано если у вас есть право на получение по какой-либо другой страховке, а наши турагенты то как раз то тулят практически все туры со страховками. Как то пытался при наличии у меня чисто туристической страховки на год отказаться от "включенной" даже не в пакет, а в часть экскурсионной программы на 5 дней, при этом мой перелет и проживание были вне экскурсионки - фиг вам - это хлеб турагентов. Ну и повод фирме Chubb не выплачивать вам страховое возмещение.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:21
Flamingo написав:
Во вторых страховка положена при соблюдении довольно жестких условий. Поэтому тут надо считать.
т.е. поездка "все включено" оплаченная наликом - страховка в пролете?
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mephala
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:22
Seva написав:Flamingo
МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
а если дикарем и половина отеле наликом?
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mephala
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:25
mephala написав: Seva написав:Flamingo
МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
а если дикарем и половина отеле наликом?
то и без страховки...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:31
Flamingo написав: mephala написав: Seva написав:Flamingo
МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
а если дикарем и половина отеле наликом?
то и без страховки...
так не все отели могут карты принимать...
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mephala
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