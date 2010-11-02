Додано: Чет 23 січ, 2020 23:16

Seva написав: МАУ продает билеты за гривну. МАУ продает билеты за гривну.

Seva написав: В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано.

Seva написав: Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.

Верно. Причем довольно дорого продает при весьма посредственном сервисе. А по большинству направлений куда мне надо и вообще не летает. В общем мне как правило на средние дистанции пока удается летать дешевле чем предлагает МАУ.Кстати там еще и СкайАп за гривну продает. И еще наверняка кто-то.Вроде верно пишете - но обратите внимание, что в страховке там такие случаи как потеря багажа и задержка рейса указаны - в основном это как раз самолетные "фишки".А вот тут хочу обратить Ваше внимание на один интересный момент описанный в п.13 на странице 11 приведенного Вами документа. Там прописано что в выплате вам будет отказано если у вас есть право на получение по какой-либо другой страховке, а наши турагенты то как раз то тулят практически все туры со страховками. Как то пытался при наличии у меня чисто туристической страховки на год отказаться от "включенной" даже не в пакет, а в часть экскурсионной программы на 5 дней, при этом мой перелет и проживание были вне экскурсионки - фиг вам - это хлеб турагентов. Ну и повод фирме Chubb не выплачивать вам страховое возмещение.