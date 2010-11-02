Flamingo написав:

Seva написав: Flamingo оно все так, но кто-то разве еще бесплатную Signature дает? оно все так, но кто-то разве еще бесплатную Signature дает?

Ну во первых и не совсем бесплатную (тарифы рисуют минимум 150 грн. в год). Во вторых страховка положена при соблюдении довольно жестких условий. Поэтому тут надо считать. Если к примеру у меня стандартная стоимость перелета и жилья на две недели на двоих на средние расстояня (т.е. Карибы, ЮВА, острова Индийского океана) начинается от 2000 USD и сумма эта платится обычно в валюте. Значит при нынешнем рыночном курсе в 24,35 и не рыночном курс у Аллы в 25,1 мои потери составят 0,75*2000=1500 грн. И это только на одной поездке по минимуму. Извините за такие деньги я могу себе позволить страховку для себя и своей спутницы с учетом именно моих потребностей и рисков. Да еще и останется.Так что как говорится "дешева рибка - погана юшка".ЗЫ. Предвидя возможные замечания по поводу того, что нельзя не учитывать тот факт, что по Трэвэлу ведь есть еще и кэшбек - хочу сказать, что этот момент я тоже учел и обычно мой кэшбек по подобным тратам > чем 3% грязными.ЗЗЫ. Допускаю, что к примеру для путешествий по Украине или в какое-то ближнее зарубежье, куда можно доехать скажем поездом или автобусом, оплаченными гривной - такая страховка в паре с такой картой могут быть вполне конкурентными.