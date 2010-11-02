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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8090809180928093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:55

Flamingo МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:06

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Как кто узнавал статус карты при переходе на 2.0 и статус привязанных страховок?

ПерсМен
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:16

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:МАУ продает билеты за гривну.

Верно. Причем довольно дорого продает при весьма посредственном сервисе. А по большинству направлений куда мне надо и вообще не летает. В общем мне как правило на средние дистанции пока удается летать дешевле чем предлагает МАУ.
Кстати там еще и СкайАп за гривну продает. И еще наверняка кто-то. ;)
  Seva написав:В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано.

Вроде верно пишете - но обратите внимание, что в страховке там такие случаи как потеря багажа и задержка рейса указаны - в основном это как раз самолетные "фишки".
  Seva написав:Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.

А вот тут хочу обратить Ваше внимание на один интересный момент описанный в п.13 на странице 11 приведенного Вами документа. Там прописано что в выплате вам будет отказано если у вас есть право на получение по какой-либо другой страховке, а наши турагенты то как раз то тулят практически все туры со страховками. Как то пытался при наличии у меня чисто туристической страховки на год отказаться от "включенной" даже не в пакет, а в часть экскурсионной программы на 5 дней, при этом мой перелет и проживание были вне экскурсионки - фиг вам - это хлеб турагентов. Ну и повод фирме Chubb не выплачивать вам страховое возмещение.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:21

  Flamingo написав:Во вторых страховка положена при соблюдении довольно жестких условий. Поэтому тут надо считать.

т.е. поездка "все включено" оплаченная наликом - страховка в пролете?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:22

  Seva написав:Flamingo МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.

а если дикарем и половина отеле наликом?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:25

  mephala написав:
  Seva написав:Flamingo МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.

а если дикарем и половина отеле наликом?

то и без страховки...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:31

  Flamingo написав:
  mephala написав:
  Seva написав:Flamingo МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.

а если дикарем и половина отеле наликом?

то и без страховки...

так не все отели могут карты принимать...
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:19

  Flamingo написав:
  Seva написав:Flamingo оно все так, но кто-то разве еще бесплатную Signature дает?

Ну во первых и не совсем бесплатную (тарифы рисуют минимум 150 грн. в год). Во вторых страховка положена при соблюдении довольно жестких условий. Поэтому тут надо считать. Если к примеру у меня стандартная стоимость перелета и жилья на две недели на двоих на средние расстояня (т.е. Карибы, ЮВА, острова Индийского океана) начинается от 2000 USD и сумма эта платится обычно в валюте. Значит при нынешнем рыночном курсе в 24,35 и не рыночном курс у Аллы в 25,1 мои потери составят 0,75*2000=1500 грн. И это только на одной поездке по минимуму. Извините за такие деньги я могу себе позволить страховку для себя и своей спутницы с учетом именно моих потребностей и рисков. Да еще и останется.
Так что как говорится "дешева рибка - погана юшка".

ЗЫ. Предвидя возможные замечания по поводу того, что нельзя не учитывать тот факт, что по Трэвэлу ведь есть еще и кэшбек - хочу сказать, что этот момент я тоже учел и обычно мой кэшбек по подобным тратам > чем 3% грязными.
ЗЗЫ. Допускаю, что к примеру для путешествий по Украине или в какое-то ближнее зарубежье, куда можно доехать скажем поездом или автобусом, оплаченными гривной - такая страховка в паре с такой картой могут быть вполне конкурентными.


Что Вы себе позволите за 1500 на двоих с покрытием "Весь мир" и какая сумма будет покрытия? И что с кэшбэком?
И на Карибы, Доминиканы, Кубы будут покупать выдраченный пакетник у оператора, а там страхавка уже есть, так что сравнение не корректно.
А про кэшбеки ваши - ветку Эксима как анекдот по утрам читаю. АААААА!!!!! Сильпо дали, УУУУ полчаса и уже нет. Когда датут????? Камунуль была!!! - усё разобрали. Так надо? Между строк веет блогосостоянием и картой ИНФИНИТИ))))
Ответьте про страховку.
А те кто покупает отдельно б\класс на Карибы и отдельно отель - этот форум не читают, и кэшбек их не интересует, психанули что на Ашан ваучеров давно не дают.
_All_
 
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