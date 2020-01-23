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Альфа-Банк
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Додано: Чет 23 січ, 2020 22:55
Flamingo МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
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Seva
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:06
curiousobro написав:
Как кто узнавал статус карты при переходе на 2.0 и статус привязанных страховок?
ПерсМен
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:16
Seva написав:
МАУ продает билеты за гривну.
Верно. Причем довольно дорого продает при весьма посредственном сервисе. А по большинству направлений куда мне надо и вообще не летает. В общем мне как правило на средние дистанции пока удается летать дешевле чем предлагает МАУ.
Кстати там еще и СкайАп за гривну продает. И еще наверняка кто-то.
Seva написав:
В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано.
Вроде верно пишете - но обратите внимание, что в страховке там такие случаи как потеря багажа и задержка рейса указаны - в основном это как раз самолетные "фишки".
Seva написав:
Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
А вот тут хочу обратить Ваше внимание на один интересный момент описанный в п.13 на странице 11 приведенного Вами документа. Там прописано что в выплате вам будет отказано если у вас есть право на получение по какой-либо другой страховке, а наши турагенты то как раз то тулят практически все туры со страховками. Как то пытался при наличии у меня чисто туристической страховки на год отказаться от "включенной" даже не в пакет, а в часть экскурсионной программы на 5 дней, при этом мой перелет и проживание были вне экскурсионки - фиг вам - это хлеб турагентов. Ну и повод фирме Chubb не выплачивать вам страховое возмещение.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:21
Flamingo написав:
Во вторых страховка положена при соблюдении довольно жестких условий. Поэтому тут надо считать.
т.е. поездка "все включено" оплаченная наликом - страховка в пролете?
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mephala
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:22
Seva написав:Flamingo
МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
а если дикарем и половина отеле наликом?
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:25
mephala написав: Seva написав:Flamingo
МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
а если дикарем и половина отеле наликом?
то и без страховки...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:31
Flamingo написав: mephala написав: Seva написав:Flamingo
МАУ продает билеты за гривну. В правилах написано, что только отель или путешествие должен быть оплачен картой, про перелет ничего не сказано. Путешествие - это может быть и пакетный тур, за гривну купленный у украинского турагента.
а если дикарем и половина отеле наликом?
то и без страховки...
так не все отели могут карты принимать...
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mephala
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:19
Flamingo написав: Seva написав:Flamingo
оно все так, но кто-то разве еще бесплатную Signature дает?
Ну во первых и не совсем бесплатную (тарифы рисуют минимум 150 грн. в год). Во вторых страховка положена при соблюдении довольно жестких условий. Поэтому тут надо считать. Если к примеру у меня стандартная стоимость перелета и жилья на две недели на двоих на средние расстояня (т.е. Карибы, ЮВА, острова Индийского океана) начинается от 2000 USD и сумма эта платится обычно в валюте. Значит при нынешнем рыночном курсе в 24,35 и не рыночном курс у Аллы в 25,1 мои потери составят 0,75*2000=1500 грн. И это только на одной поездке по минимуму. Извините за такие деньги я могу себе позволить страховку для себя и своей спутницы с учетом именно моих потребностей и рисков. Да еще и останется.
Так что как говорится "дешева рибка - погана юшка".
ЗЫ. Предвидя возможные замечания по поводу того, что нельзя не учитывать тот факт, что по Трэвэлу ведь есть еще и кэшбек - хочу сказать, что этот момент я тоже учел и обычно мой кэшбек по подобным тратам > чем 3% грязными.
ЗЗЫ. Допускаю, что к примеру для путешествий по Украине или в какое-то ближнее зарубежье, куда можно доехать скажем поездом или автобусом, оплаченными гривной - такая страховка в паре с такой картой могут быть вполне конкурентными.
Что Вы себе позволите за 1500 на двоих с покрытием "Весь мир" и какая сумма будет покрытия? И что с кэшбэком?
И на Карибы, Доминиканы, Кубы будут покупать выдраченный пакетник у оператора, а там страхавка уже есть, так что сравнение не корректно.
А про кэшбеки ваши - ветку Эксима как анекдот по утрам читаю. АААААА!!!!! Сильпо дали, УУУУ полчаса и уже нет. Когда датут????? Камунуль была!!! - усё разобрали. Так надо?
Ответьте про страховку.
А те кто покупает отдельно б\класс на Карибы и отдельно отель - этот форум не читают, и кэшбек их не интересует, психанули что на Ашан ваучеров давно не дают.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 02:03
_All_ написав:
А про кэшбеки ваши - ветку Эксима как анекдот по утрам читаю.
это таки хорошо )))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:15
yuluk написав:
Альфа , где бонусы за декабрьское акционное предложение по карте Виза. Обещали вчера , что точно будут до конца дня , нет.
Уже подходит к концу и сегодняшний день . Я думаю самое время вам написать : " Денег нет, но вы держитесь"
yuluk, добрый день. Бонусы вчера были выплачены. Если вы их не получили, напишите, посмотрю.
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