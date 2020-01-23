Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:57

_All_ написав: Что Вы себе позволите за 1500 на двоих с покрытием "Весь мир" и какая сумма будет покрытия? Что Вы себе позволите за 1500 на двоих с покрытием "Весь мир" и какая сумма будет покрытия?

_All_ написав: И на Карибы, Доминиканы, Кубы будут покупать выдраченный пакетник у оператора, а там страхавка уже есть, так что сравнение не корректно. И набудут покупать выдраченный пакетник у оператора, а там страхавка уже есть, так что сравнение не корректно.

_All_ написав: А про кэшбеки ваши - ветку Эксима как анекдот по утрам читаю.... психанули что на Ашан ваучеров давно не дают А про кэшбеки ваши - ветку Эксима как анекдот по утрам читаю.... психанули что на Ашан ваучеров давно не дают

А какое покрытие Вам надо? 1 мио баксов? на фуа? При активном посещении более 30 стран в последние 13 лет и совершая до 4 поездок в год воспользовался страховкой только 2 раза - 1 раз в Турции ребенок заболел ангиной и второй раз порезы о коралы на Филиппинах. Все случаи не очень дорогие.Моя страховка сейчас ("весь мир" - 30/365) имеет сумму покрытия по медицине 30к Евро + мелкие плюшки - стоит менее 400 грн. "на лицо" (точную сумму сейчас не помню). И да 30/365 - это минимум 2 двухнедельных поездки то есть исходя из того что я писал ранее экономия 2*1500=3000 грн.Если у кого-то есть траблы с географией - просто намекну - Куба и Доминикана - это тоже Карибы.Подозреваю, что такое сравнение может быть не корректно для "пакетных аленей" - на осень у меня уже оплачен перелет в Санто-Доминго и обратный из Пуэрто-Плата + пока 1 отель в Бока Чика, но будет еще как минимум 1 в Сосуа и еще 1 - пока не определился где. В эти места пакетники не летают. А я предпочитаю в поездке смотреть страну, а не "тюленить" в отеле. Поэтому и на Ямайку летал не по пакету, и в Мексику, и на Кубу. Когда рассматривал Барбадос и Мартинику - тоже планировал никак не пакет. Ну и про Доминикану я как бы уже написал. Так что на мой взгляд сравнение корректноВ контексте данной страховки я про Эксим ничего не писал. Более того - по советам "товарищей" я уже давно за этот банк "не топлю" и даже призываю не открывать карты этого банка. Так что Вы можете читать в качестве анекдота что угодно и по утрам, и в гальюне, и в ванной и где вам удобно. А я просто приведу цифру 17250 грн. - это сумма выведенного кэшбека "чистыми" за последние 3 месяца - по картам только одного банка. В этот период - без особых проблем кроме всего прочего оплачена комуналка по 4 "хавирам", за бенз - плачу деньгами только 30-40 копеек на баке + еще кое-что из туристической инфраструктуры....Ашан предпочитаю платить картой - сознательно его сертификаты не выбираю больше полугода - поскольку бываю в Ашане довольно часто и средний чек у меня порядка 300 грн. Ну и в последнее время совсем рядом с домом открылся "черный АТБ" + в "Сильпо" - в ноябре-декабре были неплохие акции - так что Ашановские сертификаты меня не интересуют.------------------