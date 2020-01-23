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Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:23
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:57
Re: Альфа-Банк
А какое покрытие Вам надо? 1 мио баксов? на фуа? При активном посещении более 30 стран в последние 13 лет и совершая до 4 поездок в год воспользовался страховкой только 2 раза - 1 раз в Турции ребенок заболел ангиной и второй раз порезы о коралы на Филиппинах. Все случаи не очень дорогие.
Моя страховка сейчас ("весь мир" - 30/365) имеет сумму покрытия по медицине 30к Евро + мелкие плюшки - стоит менее 400 грн. "на лицо" (точную сумму сейчас не помню). И да 30/365 - это минимум 2 двухнедельных поездки то есть исходя из того что я писал ранее экономия 2*1500=3000 грн.
Если у кого-то есть траблы с географией - просто намекну - Куба и Доминикана - это тоже Карибы. Подозреваю, что такое сравнение может быть не корректно для "пакетных аленей" - на осень у меня уже оплачен перелет в Санто-Доминго и обратный из Пуэрто-Плата + пока 1 отель в Бока Чика, но будет еще как минимум 1 в Сосуа и еще 1 - пока не определился где. В эти места пакетники не летают. А я предпочитаю в поездке смотреть страну, а не "тюленить" в отеле. Поэтому и на Ямайку летал не по пакету, и в Мексику, и на Кубу. Когда рассматривал Барбадос и Мартинику - тоже планировал никак не пакет. Ну и про Доминикану я как бы уже написал. Так что на мой взгляд сравнение корректно
В контексте данной страховки я про Эксим ничего не писал. Более того - по советам "товарищей" я уже давно за этот банк "не топлю" и даже призываю не открывать карты этого банка . Так что Вы можете читать в качестве анекдота что угодно и по утрам, и в гальюне, и в ванной и где вам удобно. А я просто приведу цифру 17250 грн. - это сумма выведенного кэшбека "чистыми" за последние 3 месяца - по картам только одного банка. В этот период - без особых проблем кроме всего прочего оплачена комуналка по 4 "хавирам", за бенз - плачу деньгами только 30-40 копеек на баке + еще кое-что из туристической инфраструктуры .
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Ашан предпочитаю платить картой - сознательно его сертификаты не выбираю больше полугода - поскольку бываю в Ашане довольно часто и средний чек у меня порядка 300 грн. Ну и в последнее время совсем рядом с домом открылся "черный АТБ" + в "Сильпо" - в ноябре-декабре были неплохие акции - так что Ашановские сертификаты меня не интересуют.
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Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:58
Re: Альфа-Банк
Продолжу предыдущее - не понятное ограничение по цитированию не позволяло отправить сообщение - пришлось разбивать
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Теперь когда я уже как бы "прокомментировал" Ваше сообщение, позволю себе немного поразмышлять в слух по поводу Вашего "непонятного наезда". Вы своим сообщением за что топите? За обсуждаемую страховку? Как то неубедительно. Потому как преимуществ то самой страховки Вы не описали в принципе никаких. У Вас есть реальный кейс ее использования? Так поделитесь - а то Alexey_k9 давно ищет отзывы по ней viewtopic.php?p=4845804#p4845804 но не может найти. Или пан просто "диванный аналитик"?
Или же Вам так нравится именно "трэвел" и Вы просто топите за данную карту? Если это так - то тоже странно - Вы не описываете ее преимущества, а поливаете нечистотами бонус-программы других банков. Более того относительно "трэвела" я не далее как вчера признавал, что в некоторых случаях
А с другой стороны - сейчас лень искать, но четко помню месседж того же Stringer - пожалевшего, что оформил данную карту.
Но я никого ни в коем случае не отговаривают от карты "трэвел" и тем более не агитирую открывать карты каких-то других банков. Мой основной месседж был о том, что страховка идущая к премиум картам от самой Визы - не простая и применительно к карте "трэвел" - лишь условно-бесплатная, а потому далеко не самая выгодная. При определенном подходе можно найти более подходящие предложения даже за деньги. Естественно если такая страховка нужна (т.е. не пакетники ).
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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