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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8091809280938094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:23

  curiousobro написав:Поддержка в чате почти за час не сподобилась ответить на 2 вопроса.

Тупо полный игнор.

Мда...

Как кто узнавал статус карты при переходе на 2.0 и статус привязанных страховок?

curiousobro, добрый день. Напишите в ЛС номер счета, помогу с вопросами и чат проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:57

Re: Альфа-Банк

  _All_ написав:Что Вы себе позволите за 1500 на двоих с покрытием "Весь мир" и какая сумма будет покрытия?

А какое покрытие Вам надо? 1 мио баксов? на фуа? При активном посещении более 30 стран в последние 13 лет и совершая до 4 поездок в год воспользовался страховкой только 2 раза - 1 раз в Турции ребенок заболел ангиной и второй раз порезы о коралы на Филиппинах. Все случаи не очень дорогие.
Моя страховка сейчас ("весь мир" - 30/365) имеет сумму покрытия по медицине 30к Евро + мелкие плюшки - стоит менее 400 грн. "на лицо" (точную сумму сейчас не помню). И да 30/365 - это минимум 2 двухнедельных поездки то есть исходя из того что я писал ранее экономия 2*1500=3000 грн.
  _All_ написав:И на Карибы, Доминиканы, Кубы будут покупать выдраченный пакетник у оператора, а там страхавка уже есть, так что сравнение не корректно.
Если у кого-то есть траблы с географией - просто намекну - Куба и Доминикана - это тоже Карибы. :mrgreen: Подозреваю, что такое сравнение может быть не корректно для "пакетных аленей" - на осень у меня уже оплачен перелет в Санто-Доминго и обратный из Пуэрто-Плата + пока 1 отель в Бока Чика, но будет еще как минимум 1 в Сосуа и еще 1 - пока не определился где. В эти места пакетники не летают. А я предпочитаю в поездке смотреть страну, а не "тюленить" в отеле. Поэтому и на Ямайку летал не по пакету, и в Мексику, и на Кубу. Когда рассматривал Барбадос и Мартинику - тоже планировал никак не пакет. Ну и про Доминикану я как бы уже написал. Так что на мой взгляд сравнение корректно :twisted:
  _All_ написав:А про кэшбеки ваши - ветку Эксима как анекдот по утрам читаю.... психанули что на Ашан ваучеров давно не дают
В контексте данной страховки я про Эксим ничего не писал. Более того - по советам "товарищей" я уже давно за этот банк "не топлю" и даже призываю не открывать карты этого банка ;) . Так что Вы можете читать в качестве анекдота что угодно и по утрам, и в гальюне, и в ванной и где вам удобно. А я просто приведу цифру 17250 грн. - это сумма выведенного кэшбека "чистыми" за последние 3 месяца - по картам только одного банка. В этот период - без особых проблем кроме всего прочего оплачена комуналка по 4 "хавирам", за бенз - плачу деньгами только 30-40 копеек на баке + еще кое-что из туристической инфраструктуры ;).
....
Ашан предпочитаю платить картой - сознательно его сертификаты не выбираю больше полугода - поскольку бываю в Ашане довольно часто и средний чек у меня порядка 300 грн. Ну и в последнее время совсем рядом с домом открылся "черный АТБ" + в "Сильпо" - в ноябре-декабре были неплохие акции - так что Ашановские сертификаты меня не интересуют.
------------------
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:58

Re: Альфа-Банк

Продолжу предыдущее - не понятное ограничение по цитированию не позволяло отправить сообщение - пришлось разбивать
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Теперь когда я уже как бы "прокомментировал" Ваше сообщение, позволю себе немного поразмышлять в слух по поводу Вашего "непонятного наезда". Вы своим сообщением за что топите? За обсуждаемую страховку? Как то неубедительно. Потому как преимуществ то самой страховки Вы не описали в принципе никаких. У Вас есть реальный кейс ее использования? Так поделитесь - а то Alexey_k9 давно ищет отзывы по ней viewtopic.php?p=4845804#p4845804 но не может найти. Или пан просто "диванный аналитик"? :wink:

Или же Вам так нравится именно "трэвел" и Вы просто топите за данную карту? Если это так - то тоже странно - Вы не описываете ее преимущества, а поливаете нечистотами бонус-программы других банков. Более того относительно "трэвела" я не далее как вчера признавал, что в некоторых случаях
  Flamingo написав:такая страховка в паре с такой картой могут быть вполне конкурентными
А с другой стороны - сейчас лень искать, но четко помню месседж того же Stringer - пожалевшего, что оформил данную карту.

Но я никого ни в коем случае не отговаривают от карты "трэвел" и тем более не агитирую открывать карты каких-то других банков. Мой основной месседж был о том, что страховка идущая к премиум картам от самой Визы - не простая и применительно к карте "трэвел" - лишь условно-бесплатная, а потому далеко не самая выгодная. При определенном подходе можно найти более подходящие предложения даже за деньги. Естественно если такая страховка нужна (т.е. не пакетники ;)).
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:54

  Flamingo написав:сейчас лень искать, но четко помню месседж того же Stringer - пожалевшего, что оформил данную карту.

он начал нею пользоваться за бугром.
а курсы у аллы по картам просто зверские. я сравнивал - они на 2% больше от окон.
т.е. от кэшбэка 2,4% (чистыми) сразу откусывается 2% на завышенный курс.
и получив негативный опыт юзанья за бугром он полностью на нее гнал как я ему не доказывал что внутри страны карта вполне юзабельна. ну и за бугром чисто если нужно баллы погасить. но не более.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:24

  Seva написав:Flamingo оно все так, но кто-то разве еще бесплатную Signature дает?


Аваль с 20 января дебетную. 15К покупок в месяц условие.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:25

Alfa_Bank, підкажіть по такій ситуації:
22-го в 21.05 була покупка на 7000 грн. Відразу надійшла пропозиція з розсрочкою. Замовив її.
Сьогодні РД. Покупка вже провелася і світиться заборгованість на суму 7000, але розсрочка ще не активована. Враховуючи приколи активації розсрочок, вона буде активована не раніше ніж о 21:05 сьогодні, а о 20:00 Альфа вжарить мене на РКО. Правильно я порахував свої збитки?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:27

Alfa_Bank, сорри, мэм, а мона при использовании Шаблона вместо, по сути дела, безликого заголовка "Створення платежу за IBAN іншого банку" указывать шото типа:
Створення платежу за шаблоном <назва шаблону> :idea:
ИМХО, эт будет ОЧЕНЬ УДОБНО любимому клиенту контроллировать свои действия.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:27

  Seva написав:Flamingo оно все так, но кто-то разве еще бесплатную Signature дает?

Во первых, 150 грн все же не бесплатно,
во вторых, чтобы чтобы с этой карты что то получить, по любому придётся дополнительно потратиться
Stringer
 
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