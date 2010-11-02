Кочевник написав:Alfa_Bank, підкажіть по такій ситуації: 22-го в 21.05 була покупка на 7000 грн. Відразу надійшла пропозиція з розсрочкою. Замовив її. Сьогодні РД. Покупка вже провелася і світиться заборгованість на суму 7000, але розсрочка ще не активована. Враховуючи приколи активації розсрочок, вона буде активована не раніше ніж о 21:05 сьогодні, а о 20:00 Альфа вжарить мене на РКО. Правильно я порахував свої збитки?
Весьма вероятно При покупках перед РД имхо не стоит спешить, а подтверждать после проведения по счету.
Але ж все одно розсрочка активується вже в час, коли була купівля.
Кочевник написав:Alfa_Bank, підкажіть по такій ситуації: 22-го в 21.05 була покупка на 7000 грн. Відразу надійшла пропозиція з розсрочкою. Замовив її. Сьогодні РД. Покупка вже провелася і світиться заборгованість на суму 7000, але розсрочка ще не активована. Враховуючи приколи активації розсрочок, вона буде активована не раніше ніж о 21:05 сьогодні, а о 20:00 Альфа вжарить мене на РКО. Правильно я порахував свої збитки?
Кочевник, доброго дня. На 100 % точно не можу відповісти. Але, скоріше за все, все буде так, як ви написали.
clientage написав:Alfa_Bank, сорри, мэм, а мона при использовании Шаблона вместо, по сути дела, безликого заголовка "Створення платежу за IBAN іншого банку" указывать шото типа: Створення платежу за шаблоном <назва шаблону> ИМХО, эт будет ОЧЕНЬ УДОБНО любимому клиенту контроллировать свои действия.
clientage, добрый день. Ваше предложение передам на рассмотрение.