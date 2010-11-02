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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8093809480958096>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:48

  Aps написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, підкажіть по такій ситуації:
22-го в 21.05 була покупка на 7000 грн. Відразу надійшла пропозиція з розсрочкою. Замовив її.
Сьогодні РД. Покупка вже провелася і світиться заборгованість на суму 7000, але розсрочка ще не активована. Враховуючи приколи активації розсрочок, вона буде активована не раніше ніж о 21:05 сьогодні, а о 20:00 Альфа вжарить мене на РКО. Правильно я порахував свої збитки?


Весьма вероятно
При покупках перед РД имхо не стоит спешить, а подтверждать после проведения по счету.

Але ж все одно розсрочка активується вже в час, коли була купівля.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:50

  Кочевник написав:
  Aps написав: Весьма вероятно
При покупках перед РД имхо не стоит спешить, а подтверждать после проведения по счету.

Але ж все одно розсрочка активується вже в час, коли була купівля.


Когда подана заявка. Если уже проведена, то почти сразу.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:10

  Кочевник написав:Alfa_Bank, підкажіть по такій ситуації:
22-го в 21.05 була покупка на 7000 грн. Відразу надійшла пропозиція з розсрочкою. Замовив її.
Сьогодні РД. Покупка вже провелася і світиться заборгованість на суму 7000, але розсрочка ще не активована. Враховуючи приколи активації розсрочок, вона буде активована не раніше ніж о 21:05 сьогодні, а о 20:00 Альфа вжарить мене на РКО. Правильно я порахував свої збитки?

Кочевник, доброго дня. На 100 % точно не можу відповісти. Але, скоріше за все, все буде так, як ви написали.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:13

  clientage написав:Alfa_Bank, сорри, мэм, а мона при использовании Шаблона вместо, по сути дела, безликого заголовка "Створення платежу за IBAN іншого банку" указывать шото типа:
Створення платежу за шаблоном <назва шаблону> :idea:
ИМХО, эт будет ОЧЕНЬ УДОБНО любимому клиенту контроллировать свои действия.

clientage, добрый день. Ваше предложение передам на рассмотрение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:16

  Diman написав:альфа молодцы, неужели нельзя написать что ИБ не работает не после ввода логина-даты-пароля, а до?

Diman, добрый день. Да, есть такое... Но сегодня сервис работает в штатном режиме. Попробуйте повторить попытку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:26

Акция Visa

Alfa_Bank Бонусов на сегодня еще нет . В личку написал данные.
yuluk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:35

  yuluk написав:Alfa_Bank Бонусов на сегодня еще нет . В личку написал данные.

Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:46

Re: Альфа-Банк

Доброго утра. Дочка находится за границей и сегодня обнаружила вот такую запись в М-Банкинге:

Зображення

Кто знает что это такое и за что такая плата? :shock:

Спасибо.
Востаннє редагувалось skorpi в П'ят 24 січ, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:48

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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:48

  skorpi написав:Доброго утра. Дочка находится за границей и сегодня обнаружила вот такую запись в М-Банкинге:

Зображення

Кто знает что это такое и за что такая плата? :shock:

Спасибо.

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