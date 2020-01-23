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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8093809480958096

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:54

skorpi смс-інформування.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:55

Да, всем спасибо, дочка забыла отключить при перевыпуске карты(((
skorpi
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:24

  Oльga1 написав:
  kreuz написав:Вітаю, шановна Альфо!

Нагадайте, будь ласка, як саме за тепло можна заплатити, щоб платіж зарахували до отих 12 для уникнення абонплати?

Чи не наважилися ще лічильник клієнтам показати десь у МАБі?

Дякую!

Коммунальные платежи учитываются в количество покупок только при одном условии - если в МАБе есть баннер на вашу поставляющую компанию, и платить вы будете именно по баннеру. Счетчик - это вы сами. Открывайте выписку и настраивайте фильтр на слово (покупка). Только следите - дата считается по проводке. И нужно знать, что не все ММС-коды проходят. Не учитываются: 4829; 6012; 6051; 6539; 6536; 6538; 7321; 7299; 6540 (вот как раз код 4829, если не ошибаюсь, соответствует оплате коммуналки без баннера, по реквизитам/шаблону). Кроме того, не учитываются Р2Р-переводы; снятие наличных; валютообмен он-лайн в Альфа-Мобайл.

От наче й вірно все, дякую. Але сам я лічити хочу щось інше, окрім кількості провединих за рахунком оплат, тим більше з вийнятками. Та й в банку цей лічильник точно існує, бо саме він стає причиною пакетної абонплати. А от чому банк його клієнтам не хоче показати, питання мабуть риторичне...

Доречі, МСС 7321 за обслуговування тепломіра малює Альфа, зрозуміло, що не через банер, тому офіційно не мають враховувати у залік 12...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:29

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:Але ж все одно розсрочка активується вже в час, коли була купівля.

Час так, але ж можна було активувати вже після РД і ще на + місяць відстрочити погашення.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:41

  stryzhko написав:
Кочевник написав:Але ж все одно розсрочка активується вже в час, коли була купівля.

Час так, але ж можна було активувати вже після РД і ще на + місяць відстрочити погашення.

Матиму досвід за 245 грн :(
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:36

  Alfa_Bank написав:
  yuluk написав:Alfa_Bank Бонусов на сегодня еще нет . В личку написал данные.

Смотрю. Отпишусь.

И у меня пусто. Поддержка что-то про много выходных дней в январе рассказывала, но до 24 обещали стопудово.
balbesik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:37

  stryzhko написав:
Кочевник написав:Але ж все одно розсрочка активується вже в час, коли була купівля.

Час так, але ж можна було активувати вже після РД і ще на + місяць відстрочити погашення.


Если проведется до или в день РД, то сумма оплаты попадет в долг.
И рассрочка после РД не даст + месяц.

По крайней мере так было когда был смысл пользоваться этой картой. )
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:47

Re: Альфа-Банк

Ну ось в мене РД сьогодні, але о 20:00, а активація розсрочки повинна була бути о 21:05. І задля міфічного одного місяця розтермінування заплатити 245 грн РКО?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:33

  Кочевник написав:Ну ось в мене РД сьогодні, але о 20:00, а активація розсрочки повинна була бути о 21:05. І задля міфічного одного місяця розтермінування заплатити 245 грн РКО?


Если в ноль загаситься, то не будет РКО.
Хотя рассрочка возможно все равно проведется.
Есть шанс получить в итоге долг без задолженности. )
Aps
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