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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:54
skorpi смс-інформування.
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Кочевник
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:55
Да, всем спасибо, дочка забыла отключить при перевыпуске карты(((
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skorpi
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:24
Oльga1 написав: kreuz написав:
Вітаю, шановна Альфо!
Нагадайте, будь ласка, як саме за тепло можна заплатити, щоб платіж зарахували до отих 12 для уникнення абонплати?
Чи не наважилися ще лічильник клієнтам показати десь у МАБі?
Дякую!
Коммунальные платежи учитываются в количество покупок только при одном условии - если в МАБе есть баннер на вашу поставляющую компанию, и платить вы будете именно по баннеру. Счетчик - это вы сами. Открывайте выписку и настраивайте фильтр на слово (покупка). Только следите - дата считается по проводке. И нужно знать, что не все ММС-коды проходят. Не учитываются: 4829; 6012; 6051; 6539; 6536; 6538; 7321; 7299; 6540 (вот как раз код 4829, если не ошибаюсь, соответствует оплате коммуналки без баннера, по реквизитам/шаблону). Кроме того, не учитываются Р2Р-переводы; снятие наличных; валютообмен он-лайн в Альфа-Мобайл.
От наче й вірно все, дякую. Але сам я лічити хочу щось інше, окрім кількості провединих за рахунком оплат, тим більше з вийнятками. Та й в банку цей лічильник точно існує, бо саме він стає причиною пакетної абонплати. А от чому банк його клієнтам не хоче показати, питання мабуть риторичне...
Доречі, МСС 7321 за обслуговування тепломіра малює Альфа, зрозуміло, що не через банер, тому офіційно не мають враховувати у залік 12...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:29
Кочевник написав:Але ж все одно розсрочка активується вже в час, коли була купівля.
Час так, але ж можна було активувати вже після РД і ще на + місяць відстрочити погашення.
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stryzhko
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:41
stryzhko написав:
Кочевник написав:Але ж все одно розсрочка активується вже в час, коли була купівля.
Час так, але ж можна було активувати вже після РД і ще на + місяць відстрочити погашення.
Матиму досвід за 245 грн
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Кочевник
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:36
Alfa_Bank написав: yuluk написав:Alfa_Bank
Бонусов на сегодня еще нет . В личку написал данные.
Смотрю. Отпишусь.
И у меня пусто. Поддержка что-то про много выходных дней в январе рассказывала, но до 24 обещали стопудово.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:37
stryzhko написав:
Кочевник написав:Але ж все одно розсрочка активується вже в час, коли була купівля.
Час так, але ж можна було активувати вже після РД і ще на + місяць відстрочити погашення.
Если проведется до или в день РД, то сумма оплаты попадет в долг.
И рассрочка после РД не даст + месяц.
По крайней мере так было когда был смысл пользоваться этой картой. )
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Aps
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:47
Ну ось в мене РД сьогодні, але о 20:00, а активація розсрочки повинна була бути о 21:05. І задля міфічного одного місяця розтермінування заплатити 245 грн РКО?
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:33
Кочевник написав:
Ну ось в мене РД сьогодні, але о 20:00, а активація розсрочки повинна була бути о 21:05. І задля міфічного одного місяця розтермінування заплатити 245 грн РКО?
Если в ноль загаситься, то не будет РКО.
Хотя рассрочка возможно все равно проведется.
Есть шанс получить в итоге долг без задолженности. )
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