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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:14
3,5 % від заборгованості. ЕКО-Максимум. Купівля, яка не встигне перейти у розсрочку до 20:00 в РД.
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Кочевник
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:06
Кочевник написав:3,5 % від заборгованості. ЕКО-Максимум. Купівля, яка не встигне перейти у розсрочку до 20:00 в РД.
Вилетіло, що ще й Еко в Максимум може бути)) Для себе вирішив, що Travel для комбінування розстрочок в додачу до Максимум 2.0 таки зручніша.
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stryzhko
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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