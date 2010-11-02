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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8094809580968097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1015
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1015
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:14

Re: Альфа-Банк

3,5 % від заборгованості. ЕКО-Максимум. Купівля, яка не встигне перейти у розсрочку до 20:00 в РД.
Кочевник
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 16.02.17
Подякував: 220 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:06

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:3,5 % від заборгованості. ЕКО-Максимум. Купівля, яка не встигне перейти у розсрочку до 20:00 в РД.

Вилетіло, що ще й Еко в Максимум може бути)) Для себе вирішив, що Travel для комбінування розстрочок в додачу до Максимум 2.0 таки зручніша.
stryzhko
 
Повідомлень: 802
З нами з: 04.10.16
Подякував: 202 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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  #<1 ... 8094809580968097
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