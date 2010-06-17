Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:16

Flamingo

Ух, сколько букфф. Я лично Вас обидеть не хотел. Если чем-то задел - звіняйтє. Я уже давно вышел из того счастливого возраста что бы в интернете срачи устраивать. Если у кого есть интерес максимально экономить на кэшбеке, это его личное дело и никто не имеет право кого-то чем-то задевать. Про страховку понял - стандартая к банковской карте за 400 грн., опять же - не моё дело. Кстати при оформлении тревела такую можно за 200 грн. оформить.

Я просто имел в виду, что оно золотая середина нужна. Что бы и определённая экономия была и дискомфорта не было от карт 15 банков. Но опять же - мне глубоко всё равно кто чем пользуется, а тем более за что-то агитировать.

Где Карибское море знаю. В кругосветку ходил. За 13 лет страны и считать не буду.

Та тут это никому и не интересно.